İnönü Üniversitesi’nden 92 öğrenciye 'Halepçe' cezası

Malatya İnönü Üniversitesi’nde okuyan 92 öğrenci, Halepçe Katliamı anmasına katıldığı için uzaklaştırma cezası aldı.

Alınan bilgiye göre, 17 Mart 2015 tarihinde İnönü Üniversitesi Merkez Kütüphane önünde yapılan Halepçe Katliamı anmasında olaylar çıktı. Bunun üzerine soruşturma başlatan Rektörlük, farklı bölümlerde okuyan 92 öğrenci için 6 ay ile 1 yıl arasında okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Rektör Prof. Cemil Çelik imzasıyla tebliğ edilen metinde öğrenciler, Disiplin Yönetmeliği’nin 6/f, 18/2 ve 7/b maddeleri uyarınca “Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden izin almadan toplantılar düzenlemek, Yükseköğretim Kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak” suçlarından uzaklaştırma cezası aldı.

T24’e konuşan 92 öğrenciden Ayşe Sezik, “Bir katliam anmasıydı. Demokratik bir tepkiydi. Haksız yere verilen bu cezanın kaldırılması için Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurumuzu bugün yaptık” dedi.