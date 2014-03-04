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Yaşam

İnönü Üniversitesi karıştı: 47 gözaltı

Malatya İnönü Üniversitesi'nde çıkan olaylarda 47 öğrenci gözaltına alındı

04 Mart 2014 23:30

Malatya İnönü Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaklaşık 100 kişilik grup basın açıklaması yaptı. Kampüsün içinde yapılan açıklamanın ardından, gruptan ayrılan 40 kişinin, karşıt görüşlü öğrencilerin bulunduğu kafeye giderek, bazı öğrencileri darp ettiği iddia edildi.

DHA’nın haberine göre, çıkan olaylara önce özel güvenlik görevlileri, ardında çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Çıkan gerginlikte 47 öğrencinin gözaltına alındı. Polisin, kampüs içinde ve şehir merkezindeki erkek öğrenci yurdunda geniş güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

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malatya inönü üniversitesi47 gözaltı8 mart dünya kadınlar günü

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