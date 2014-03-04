İnönü Üniversitesi karıştı: 47 gözaltı

Malatya İnönü Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaklaşık 100 kişilik grup basın açıklaması yaptı. Kampüsün içinde yapılan açıklamanın ardından, gruptan ayrılan 40 kişinin, karşıt görüşlü öğrencilerin bulunduğu kafeye giderek, bazı öğrencileri darp ettiği iddia edildi.

DHA’nın haberine göre, çıkan olaylara önce özel güvenlik görevlileri, ardında çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Çıkan gerginlikte 47 öğrencinin gözaltına alındı. Polisin, kampüs içinde ve şehir merkezindeki erkek öğrenci yurdunda geniş güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.