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Spor

İnönü Stadyumu bilmecesi

Beşiktaş'ın yeni sezonda maçlarını İnönü Stadyumu'nda oynayacağını açıklamasına rağmen, gerekli anlaşma sağlanması durumunda stadın hemen y

29 Temmuz 2008 03:00

Tempo24 - Beşiktaş Asbaşkanı Levent Erdoğan, bir televizyon programına telefonla bağlanarak gündeme damgasını vuracak açıklamalar yaptı.Siyah-beyazlı taraftarlarının merakla beklediği 'stat konusuna' dün asbaşkanlardan Ertunç Soğancıoğlu açıklık getirmiş ve "Maçlarımızı İnönü Stadı'nda oynayacağız" diye konuşmuştu.

Beşiktaş'ın maçlarını İnönü Stadı'nda oynayacak olması taraftarlar arasında memnuniyetle karşılanırken, gece bir TV programına bağlanan Levent Erdoğan kafaları karıştıran bir açıklama yaptı. Erdoğan, programda statla ilgili kendisine yöneltilen soruya, "İzinler çıkarsa stadı hemen yıkmaya başlayacağız" yanıtını verdi.

Asbaşkan Erdoğan, Ertunç Soğancıoğlu'nun gün içinde yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine ise, "Onlar kombine bilet satmak için öyle söylüyorlar" diye konuştu. Levent Erdoğan'ın sözleri üzerine siyah-beyazlı taraftarların sıkça ziyaret ettiği forumlarda hararetli tartışmalar yaşanırken, Beşiktaş'ın maçlarını hangi statta oynayacağı da merak konusu oldu.

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