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Yaşam

İnönü Stadı'ndaki tarihi kalıntılar yandı

Beşiktaş İnönü Stadı'nın yıkılmayacak olan tarihi kısmında yangın çıktı

11 Eylül 2013 19:21

Beşiktaş İnönü Stadı'nda tarihi eser kapsamına girdiği için yıkılmayacak bölümünde saat 15.15 sıralarında yangın çıktı.
İnşaat görevlilerinin fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye, tarihi binanın üst katındaki pencere boşluğunda yangına müdahale etti. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, tarihi binadan uzun süre dumanların çıktığı görüldü.
Yıkım çalışması yapan inşaat yetkilileri yangınla ilgili bir açıklama yapmadı.
Yangının çıktığı kısmın alt katının müze, üst katının ise ofis olarak kullanıldığı belirtildi.

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