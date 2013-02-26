'İnönü Stadı yapılırken Dolmabahçe Sarayı'nı sel basabilir, zarar görür!'

Beşiktaş İnönü Stadı yerine yapılması planlanan yeni stat tartışma yarattı. Uzmanlar yapılacak çalışmalardan Dolmabahçe Sarayı'nın büyük zarar göreceğini söyledi.

İnönü Stadı yerine yapılması planlanan yeni stat 40 bin kişilik olacak. 2 bin 123 metrekare kapalı restoran alanı, 2 bin 520 metrekare teras restoran alanı, 600 araçlık VIP otoparkı bulunacak. 8 bin 123 metrekare civarında da VIP salonları, catering salonları ve restoranlar yer alacak. Deniz tarafındaki tarihi duvar korunacak. Yeni statta bir de müze bulunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı rapora göre; en büyük tehlike, stadın altında hâlâ faal olan yağmur sularını tahliye tünellerinin yıkılması halinde tarihi Dolmabahçe Sarayı’nın sel felaketi ile karşı karşıya kalacak olması. Ayrıca 8 metre aşağıya inebilmek için çakılacak olan fore kazıkların oluşturduğu sarsıntıdan Dolmabahçe Sarayı’nın büyük zarar göreceği belirtiliyor.

Ömer Erbil'in Radikal'deki haberine göre, İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel jeoradar yöntemiyle incelemeler yaptı. Bu incelemelerde Dolmabahçe Sarayı’nın önünden denize dökülen kanalların cadde boyunca devam ettiği ve stadın altına doğru gittiği görüldü.

Bu kanalların halen faal olduğu ve Dolmabahçe Sarayı’nı sel baskınlarından koruduğu belirtildi.

Raporda şöyle denildi:

"Sarayın inşası sırasında hem yüksek noktalardaki Taksim, Nişantaşı, Fulya, Ihlamur’dan gelen suların saraya zarar vermeden tahliye edilip denize ulaştırılması hem de saray zemininin havalandırılması amaçlı yeraltı tünelleri yapılmıştır. Bu tüneller 80 santimetre ile 6 metre çapında farklı ebatlardadır. En büyüğü olan 6 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğindeki tünel Nişantaşı-Maçka istikametinden gelip, İnönü Stadyumu altından geçerek Dolmabahçe Saat Kulesi ile Valide Sultan Camii arasından denize kavuşan tüneldir. İnönü Stadı’nın kapısının önünden girilen bu büyük tünelin girişinin üzeri asfalt ile kaplanmış olduğundan girilmesi mümkün olamamaktadır. Tünelin kısmi olarak görülebildiği tek nokta ‘saat kulesinin’ önündeki otoparkın zeminindeki 1 m x 1 m ebadındaki mazgaldan görülen kısmıdır. Saray içindeki diğer tünellerin kapakları mevcut olduğundan gerekli durumlarda girilmesi mümkün olabilmektedir. Ancak buralardaki su seviyesi de oldukça yüksektir."