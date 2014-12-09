İnönü-Sarıgül gerginliği genel merkeze taşınıyor

CHP’li Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile ilçenin eski belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül arasında uzun süredir devam eden krizin genel merkeze taşınacağı ileri sürüldü.

hürriyet.com.tr'den Okan Konuralp'in haberine göre, CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çellik başkanlığında dün geç saatlere kadar süren bir toplantı yapan Şişli Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri, Hayri İnönü’yle ilgili rahatsızlıklarını iletmek için Ankara’ya gitme kararı aldı.



Toplantıya katılmayan üyelerin de desteğini alan CHP’lileri, Ankara’da İlçe Başkanı Çellik ile aralarından seçtikleri 10 kadar isim temsil edecek.

'Çalışmalarından memnun değiliz'

Şişli Belediye Başkanı İnönü, genel merkez yönetimine “Çalışmıyor, halkla gereken teması kurmuyor” iddiasıyla şikayet edilecek.



Heyet adına Çellik, randevu vermesi halinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na, aksi taktirde Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya “Hayri İnönü’nün çalışmalarından memnun değiliz. Ya halkla iç içe yüksek tempolu bir çalışma gerçekleştirsin ya da görevden çekilmesi için gereken yapılsın. Eğer çalışma tarzında bir değişiklik olmaz ise Şişli’yi kaybedebilir, bazı belediye meclis üyelerimiz de istifa eder” restini çekecek.

MYK'da İnönü'den yana tavır olacak başkan yardımcıları

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile İnönü’nün Belediye Başkan Yardımcılığını yapan Emir Sarıgül’e yakın isimlerin Ankara’daki temaslarına Hayri İnönü de bazı genel başkan yardımcılarının desteğini alarak karşılık vermeye hazırlanıyor. İddialara göre CHP MYK’nın çarşamba günkü toplantısında krizi gündeme getirmeye hazırlanan Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl ve Ercan Karakaş ile Genel Sekreter Gürsel Tekin, İnönü’den yana tavır alacak.

İhsan Özkes arabuluculukta başarısız oldu

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz hafta Şişli’deki krizi çözmesi için İstanbul Milletvekili ve Üsküdar Belediye Başkan adayı İhsan Özkes’i görevlendirdiği ortaya çıktı. Özkes ise “arabuluculuk” görevinde başarılı olamadı.