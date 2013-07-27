İnönü Iron Maiden ile kapandı

Dünyaca ünlü İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden, yıkımı devam eden İnönü Stadı'nda konser verdi. Grubun en beğenilen şarkılarının seslendirildiği konseri yaklaşık 18 bin kişi izledi.

Yıkımı devam eden İnönü Stadı'ndaki son konseri, yaklaşk 18 bin kişi izledi.

Yaklaşık bir hafta önce Rusya’nın başkenti Moskova'da konser veren Iron Maiden bu konsere kıyasla İstanbullu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

1975 yılında kurulan İngiliz grup, konserde en beğenilen şarkılarını seslendirdi.

Şimdiye kadar 2 binden fazla konsere çıkan Iron Maiden'ın 37 albümünün 11'i konser kayıtlarından oluşuyor.



Polislerle hatıra pozu



"Best Of" formatındaki Maiden England şovuyla Beşiktaş İnönü Stadyumu’nda verilen konser için dün İstanbul’a gelen dünyaca ünlü İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden üyeleri kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen çevik kuvvet polislerini kırmadı.

Swiss Otel'de konaklayan İron Maiden üyelerinin çevik kuvvet polisleriyle çektirdiği bu fotoğraf sosyal medyada yankı uyandırdı.