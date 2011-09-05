-İnönü, benzersiz bir koleksiyona imza attı ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü döneminde basılan banknotların İnönü'ye imzalatılmasıyla oluşturulan ve uzmanlarca ''çok nadir'' olarak nitelendirilen bir koleksiyon ortaya çıktı. Doğan Koleksiyonun sahibi Necati Doğan, İzmirli bir ailenin ellerindeki para koleksiyonunu satmak için kendisine ulaştığını, bunun üzerine koleksiyonu incelemek için Ankara'dan İzmir'e gittiğini söyledi. Koleksiyonu incelediğinde İnönü döneminde basılan ve İnönü'nün imzaladığı farklı değerdeki 12 banknotla karşılaştığını belirten Doğan, ''25 yıllık meslek hayatımda böyle bir koleksiyona ilk kez rastladım. Koleksiyonun nasıl oluşturulduğunu merak edip soruğumda, o dönemde memur olan koleksiyonerin topladığı paraları bir aile dostu vasıtasıyla İsmet Paşa'ya imzalatmış olduğunu öğrendim'' dedi. -Normali bulunmazken imzalısı var- Koleksiyonun uzmanlarca ''çok nadir'' olarak nitelendirilen grupta olduğunu vurgulayan Doğan, şu bilgileri verdi: ''Bu koleksiyonda hem 1940 ila 1948 yılları arasında basılan farklı değerdeki İnönü banknotları (İnönü resimli) bir arada hem de hepsi İnönü tarafından imzalanmış. Bunun dışında koleksiyonu ayrıca değerli kılan, koleksiyonerlerin arayıp bulamadığı 2. emisyon 1000 Lira'nın (İnönü resimli) İnönü tarafından imzalanmışının bulması. Çünkü bu banknot döneminin en değerlisi olmasından ve çok az sayıda basılmasından ötürü gönümüze sadece 146 adet ulaşmıştır.'' -İmza, fiyatı 3'e katladı- Koleksiyonerin ileri görüşlülüğüne hayran kaldığını ifade eden Doğan, ''İnönü döneminde basılan bazı banknotları koleksiyonerler bulmakta zorluk çekerken burada imzalılarının bulunması koleksiyonun değerini en az üç kat arttırıyor. Sadece 2. emisyon 1000 lira'ya sahip olmak için birçok kişi talepte bulundu ama koleksiyonu bölmek istemediğim için bu tekliflere olumsuz yanıt verdim. Çünkü gönlümden geçen böyle bir koleksiyonun İnönü Müzesi'ne kazandırılması'' diye konuştu.