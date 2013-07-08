İnleme, çığlık, küfür, acı; bir erkeğin doğum sancıları...

Nuala McCann

(BBC - 5 TEMMUZ 2013)

İlk bakışta ne olduğu anlaşılmayan bir inleme, çığlıklar ve nedeni belli olmayan bir acı...

İrlandalı Henry McKean, doğum yapmanın nasıl bir duygu olduğunu 'deneyerek' öğrendi.

Bir kadının doğum sancıları sırasında neler çektiğini kendisi yaşayarak hissetti. McKean, bu acıya 2 saat 15 dakika dayanabildi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Newstalk adlı radyonun muhabiri Henry McKean, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da özel bir doğum kliniğine gitti.

Doktorlar McKean'i çeşitli elektronik cihazlara bağladı ve bir kadının doğum sancıları sırasında hissettiklerini bir simülasyonla İrlandalı gazeteciye yaşattı. Bu deney, baştan sona kameralarla da kaydedildi.

İki saati aşkın acının ardından Henry McKean bu 'eziyete' son vermeye karar verdi. Bu arada, 'doğum sancıları' sırasında, çok büyük bir acı hissettiğini söyleyen McKean, yanındaki eşine karşı 'ağzını bozduğu' için de özür diledi.

'Çok acı çektim ama ağlamadım'

McKean, "Vücuduma altı elektrod bağladılar. Karnınızda aynı anda 100 titreşimli diş fırçasının çalıştığını, küçük Lego adamların sizi aynı anda tekmelediğini düşünün, işte öyle bir his" dedi.

Çektiği tüm acıya rağmen ağlamadığını belirten McKean, bir bahis şirketinin 'yarım saat içinde ağlayacağına' dair bahis açtığını söyledi.

'Doğumun ardından', Amsterdam'daki klinikte görevli personel, Henry McKean'e bebeğini de teslim ettiler... Oyuncak da olsa, McKean'in kendi bebeği...

Dünyanın pek çok yerinde görüntülerini izleyen kadınlardan farklı tepkiler aldığını söyleyen McKean, tüm kadınlara "Acınızı hissettim. Sizi daha iyi anladığımı düşünüyorum ve kendimi size daha yakın hissediyorum" dedi.

İki saati aşkın 'doğum sancıları' çeken Henry McKean'e, normal şartlarda doğum sancılarının ortalama olarak sekiz saat sürdüğünü hatırlatmak lazım.

BBCTürkçe