'İnkâr' yasası yeniden gündemde

Türk-Fransız ilişkilerinin vazgeçilmez parametresi haline gelen "Ermeni soykırımı" konusu Fransız parlamentosunda yeniden ısıtılıyor.

Mart 2012 döneminde iki ülke arasındaki ilişkileri iyice geren inkâr yasasının mimarı Marsilya milletvekili Valerie Boyer, konunun Fransız parlamentosu tarafından yeniden gündeme alınması amacıyla iki yasa, bir de karar teklifi hazırladı.

Kayhan Karaca'nın ntvmsnbc'deki haberine göre; Marsilya milletvekili Valerie Boyer yasa ve karar tekliflerini Meclis sekreteryasına dün sundu. Ana muhalefetteki Halk Hareketi Birliği (UMP) partisine mensup olan Boyer tarafından sunulan birinci yasa teklifinde ırkçılıkla ve soykırımların inkârıyla ilgili Avrupa Birliği müktesebatının Fransız yasalarına uyarlanması isteniyor.

Bu yasa teklifinde, "Fransa'nın yasayla veya uluslararası bir sözleşme aracılığıyla tanıdığı soykırımları inkârın" basın özgürlüğü yasası çerçevesinde hapis ve para cezasına mahkum edilmeleri isteniyor.

Boyer, ikinci yasa teklifi olarak Fransız parlamentosunun 23 Ocak 2012 tarihinde onayladığı yasa metnini tekrarlıyor. Bu metinde Fransız yasalarıyla tanınan soykırımların inkârının 1 yıl hapis ve 45 bin Euro para cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.



Soruşturma komisyonu talebi



Boyer'nin girişiminin en ilginç yanını ise sunduğu karar teklifi metni oluşturuyor. Boyer, bu tasarıyla, 23 Ocak 2012 tarihli yasayı "Anayasaya uygun olmadığı" gerekçesiyle geri çeviren ve 28 Şubat 2012 tarihinde iptal eden Anayasa Konseyi hakkında bir parlamento soruşturma komisyonu oluşturulmasını talep ediyor.

Tek maddelik karar teklifi metninde, Fransız Anayasa Konseyi'nin 28 Şubat kararı öncesinde internet sitesinde Fransa'nın "Ermeni soykırımı"nı resmen tanıdığı 29 Ocak 2001 tarihli yasanın "normatif" (kural ve ilkelere bağlı olmayan) olmadığına dair bir belge yayımladığı belirtiliyor ve Konsey'in "neden böyle bir tavır aldığının araştırılması ve bu tür hukuksal işleyiş bozukluklarının bir daha tekrarlanmaması için öneriler oluşturulması amacıyla" 30 parlamenterden oluşan bir soruşturma komisyonu kurulması isteniyor.

Yayımladığı bir basın açıklamasında, yasa teklifini Ermeni kökenli Fransız avukat Philippe Krikorian ile hazırladığını belirten Boyer, Fransız Millet Meclisi başkanı Claude Bartolone'a sunduğu üç metni en kısa sürede Meclis genel kurul gündemine yazdırması çağrısında bulundu.

Philippe Krikorian tarafından, AB'nin ırkçılıkla mücadele ve soykırımların inkârıyla ilgili müktesebatını Fransız yasalarına uyarlamadığı gerekçesiyle Fransa Başbakanı Jean-Marc Ayrault'ya karşı Danıştay'a yapılan şikayet başvurusu geçtiğimiz günlerde reddedilmişti.