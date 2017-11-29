T24 LogoT24 Logo
Gündem

İniş takımları kapanmayan THY uçağı geri döndü

  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL-Paris seferi yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağının iniş takımları kalkışından bir süre sonra kapanmadı

29 Kasım 2017 20:13

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL-Paris seferi yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağının iniş takımları kalkışından bir süre sonra kapanmadı. Bunun üzerine uçak Atatürk Havalimanı’na geri döndü.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Paris seferini yapan TK 1827 sefer sayılı Airbus 330 tipi uçağı Atatürk Havalimanından kalktıktan bir süre sonra iniş takımlarının kapanmadığını gösteren ikaz sinyali verdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi. THY uçağı havada yakıt boşalttıktan 40 dakika sonra Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Yolcuların, THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Paris’e gönderileceği öğrenildi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZİSTANBUL DHATürk Hava YollarınaBununAtatürk HavalimanınaEdinilenTürk Hava YollarınınAirbusAtatürk HavalimanındanAtatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol KulesiyleTHYYolcuların THYParise

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24