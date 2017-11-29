İniş takımları kapanmayan THY uçağı geri döndü

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL-Paris seferi yapan Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçağının iniş takımları kalkışından bir süre sonra kapanmadı. Bunun üzerine uçak Atatürk Havalimanı’na geri döndü.

Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Paris seferini yapan TK 1827 sefer sayılı Airbus 330 tipi uçağı Atatürk Havalimanından kalktıktan bir süre sonra iniş takımlarının kapanmadığını gösteren ikaz sinyali verdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’yle irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi. THY uçağı havada yakıt boşalttıktan 40 dakika sonra Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Yolcuların, THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Paris’e gönderileceği öğrenildi.