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Yaşam

İniş takımları kapanmadı zorunlu dönüş yaptı

THY İstanbul-New York seferini yapan yolcu uçağı, kalkış sonrası iniş takımları kapanmadığı için 2 saat sonra geri döndü.

13 Ağustos 2011 03:00



T24 - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-New York seferini yapan yolcu uçağı, kalkış sonrası iniş takımları kapanmadığı için 2 saat sonra Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

 

A.A'nın haberine göre, Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.00'de, 223 yolcusuyla New York'a hareket eden Airbus 340 tipi “İstanbul” adlı yolcu uçağının kaptan pilotu, havalandıktan kısa süre sonra uçağın iniş takımlarının kapanmadığı sinyalini aldı. Bunun üzerine geri dönüş kararı veren kaptan pilot, uçaktaki yolculara da durumu bildirdi.


Atatürk Havalimanı'na güvenli iniş yapılabilmesi için fazla yakıtını boşaltan THY uçağı, havada yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra 20.00'de Atatürk Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Uçak, Atatürk Havalimanı'nda bakıma alınırken, yolcuların tahsis edilen başka bir uçakla saat 21.00'de New York'a hareket ettiği bildirildi.

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