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Yaşam

İniş için alçalan uçaklara lazer tutuldu

Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklara lazer tutuldu

02 Şubat 2013 11:58

Atatürk Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklara dün saat 21.50 sıralarında Beykoz Kavacık tarafından kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından lazer tutuldu.

Lazer ışıklarını fark eden pilotlar durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi’ne bildirdi. Kule görevlileri durumu DHMİ yetkililerine rapor ettirdi. Bunun üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) yetkilileri durumu Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Polis ekipleri iniş için alçalan uçaklara lazer tutan kişi veya kişileri bulmak için bölgede arama çalışması yaptığı öğrenildi.


Cezası 10 bin lira


Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uçaklara lazer tutulma olaylarına ilişkin verilecek idari para cezalarıyla ilgili resmi gazetede yönetmelik yayınlamıştı. Yönetmeliğe göre uçaklara yerden lazer tutanlara 10 bin TL para cezası verilecek.


Lazer tutanlar polis tarafından yakalanmıştı


Geçtiğimiz aylarda Avcılar’da denizde bulunan bir sandaldan THY uçağına lazer tutan kişinin yeri o an uçuş yapan ve anonsu duyan polis helikopteri tarafından tespit edilmişti. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilmişti. Gözaltına alınan kişi sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

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