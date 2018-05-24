Tüm kariyerini Barcelona'da devam ettiren ve İspanya futbolunun en önemli yıldızlarından olan Andres Iniesta, Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer oldu.

Vissel Kobe Kulübü'nden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Açıklamada, futbolcunun alacağı ücretle ilgili bir paylaşımda bulunulmadı.

Sputnik'te yer alan habere göre, kulüp başkanı Hiroşi Mikitani ile basın toplantısı düzenleyen Iniesta "Bugün benim için çok özel bir gün. Önemli bir sınav. Ailem, Japonya'ya geldikleri için heyecanlı, çok memnunuz. Birçok teklif geldi, başka kulüpler de benimle ilgilendi. Ama Vissel Kobe'ye gelmek istedim çünkü bana sundukları projeden etkilendim" ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği, A takımda 674 maça çıktığı ve 32 kupa kazandığı Barcelona Kulübüne geçen günlerde gözyaşlarıyla veda eden İspanyol futbolcu Iniesta, Katalan temsilcisinde 9 La Liga, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 6 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası kazandı.

Iniesta, bir dönem Galatasaray forması da giyen Lukas Podolski ile Vissel Kobe'nin başarısı için ter dökecek.