Ingmar Bergman'ın portresi para tasarımı için kullanıldı

Yeni basılacak İsveç paralarının üzerinde ünlü yönetmen Ingmar Bergman gibi sanatçılarının portreleri kullanılırken, Norveç'te de 2017'de kullanıma geçecek paraların tasarımı için "deniz" temalı bir yarışma düzenlendi.

Norveç Merkez Bankası için görev yapan jüri geçen haftaki 8 tasarım ofisinin katıldığı tasarım yarışmasında, Oslo Opera Binası’nı da tasarlayan mimarlık firması Snøhetta’nın Piksel motifli tasarımını seçti.

Norveç Merkez Bankası, paranın ön yüzünün bu firmaya, arka yüzünün ise The Metric System’e ait olan tasarıma verilmesine karar verdi. The Metric System, banknot tasarımı için geleneksel Norveç öğelerini -Viking gemisi, deniz feneri, balık- kullandı.

Norveç’in şu anki 1000 Kron’unun ön yüzünde ressam Edvard Munch, arka yüzünde de onun ‘Güneş’ adlı tablosu var.

Komşu İsveç’te 2011’de başlayıp, 2012’de karara bağlanan yarışma, sanatçılara, ressamlara, tasarımcılara ve mimarlara açıktı. İsveç Merkez Bankası, konuyu “Kültürel Yolculuk” olarak belirledi. Grafik tasarımcı Göran Österlund’un tasarımlarında, dünya tarihine geçmiş isimler var. 200 Kron’luk banknot için ünlü yönetmen Ingmar Bergman’ın portresi kullanılırken, 100 Kronluk banknot ise Greta Garbo’nun portresiyle süslendi.

20 Kron’da yazar Astrid Lindgren, 50 Kron’da müzisyen Evert Taube, 500 Kron’da soprano Birgit Nilson, 1000 Kron’da ise İsveçli iktisatçı ve eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Dag Hammarskjöld’ün portresi bulunuyor.