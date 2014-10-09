Norveç parası için tasarım yarışmasında çocuk resimleri de kullanıldı

Norveç Merkez Bankası, yürürlükte olan paraların yerine 2017'de dolaşıma sokulması planlanan yeni paraların tasarımı için bir yarışma başlattı.



Konusu "deniz" olarak belirlerlenen tasarım yarışmasında ilginç tasarımlar Norveç'in resmi parası olmak için yarıştı.

Tasarımcılardan biri de yarışma için çocuk çizimlerini kullandı, ancak Merkez Bankası tarafından reddedildi.

100 Norveç Kronu yaklaşık 35 Türk Lirası değerinde

Yarışmada, Norveç parasının ön yüzünün balık fotoğrafı olup olmaması tartışmaya yol açarken, aşağıdaki resimde yer alan tasarım kabul edildi. Ancak tasarım bu şekliyle resmiyete geçmeyecek, mevcut tasarım geliştirilecek.