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Dünya

İngitere'de AB yanlıları, Brexit sürecinin ünlü isimlerini eski tweetleriyle 'afişe etti'

"Led By Donkeys" isimli grup, takipçilerden en beğendikleri tweeti seçmelerini istedi

16 Ocak 2019 23:46

İngiltere'nin Dover kentinde Çarşamba günü sokağa çıkanlar, Brexit sürecinde adları sıkça anılan politikacıların afişlere basılmış tweetleriyle karşılaştı.

Avrupa Birliği (AB) yanlısı "Led By Donkeys" (Eşekler Tarafından Yönetiliyoruz) isimli grup, eski tweet afişlerinin fotoğraflarını Twitter hesabından da paylaştı ve takipçilerden en beğendiklerini seçmelerini istedi.

Bu çağrı sonucu, Muhafazakar Parti milletvekili ve Brexit yanlısı Avrupa Araştırma Grubu'nun başkanı Jacob Rees-Mogg'un 2011 tarihli tweeti en çok beğenilen afiş seçilldi.

Bugün ikinci referanduma şiddetle karşı olan muhafazakar siyasetçi Rees-Mogg, Brexit sürecinden önce, "İki referandum yapabiliriz. Hatta, görüşmeler sonlandıktan sonra ikinci bir referandum yapmak daha mantıklı" diyordu.

Led By Donkeys grubu, posterlerin, "milletvekilleri tarafından yapılan açıklamaları ve verilen sözleri hatırlatmak amacıyla asıldığını" duyurdu. Grubun sözcüsü, "Bugün her şey çok hızlı olup bitiyor, bu arada, liderlerin geçmişte ne söylediğini unutuyoruz" dedi.

Grubun hazırladığı posterler, başkent Londra ve Essex'e asıldı.


O posterlerden birinde muhafazakar milletvekili Liam Fox'un tweeti de yer aldı. Fox o tweetinde, "AB ile yapılacak Serbest Ticaret Anlaşması, insanlık tarihindeki en basit anlaşmalardan biri olacak" mesajını paylaşıyor.

Serbest Ticaret Anlaşması başlığı, AB ile yürütlen Brexit müzakelerindeki en hararetli başlıklardan biri oldu.

Seçilen cümleler arasında Başbakan Theresa May'in Brexit referandumundan hemen önce söylediği "AB'de kalınması suç ve terörizm alanlarında daha fazla güvence sağlar" açıklaması da yer aldı.

May, referandumda AB'de kalınmasından yana oy verdiğini açıklamıştı.

"Led By Donkeys" (Eşekler Tarafından Yönetiliyoruz) isimli grup, afişlerin tanesine 400 sterlin harcandığını da açıkladı.

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