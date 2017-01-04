İngitere basınında gündem IŞİD tehdidi ve Brexit

İngiltere gazetelerinin birinci sayfalarında ülkenin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Ivan Rogers'ın istifası ile AB'den çıkış sürecinin girdiği yeni dönem var.

2015'te düzenlenen ve kısaca 'Brexit referandumu' olarak anılan, İngiltere'nin AB'den çıkışı oylaması öncesinde AB'den çıkışı savunan gazeteler, Rogers'ın zaten AB'de kalmaktan yana bir isim olduğunu ve bu yüzden de Brüksel ile başlayacak müzakerelerde etkin bir aktör olmasının sorunlu olacağını yazdı.

Daily Telegraph gazetesi, Rogers için 'Zaten bir ayağı çukurda olan AB yanlısı' dedi ve "İstifa kararı almasaydı görevden alınacaktı" dedi:

"Ivan Rogers, AB'den çıkışa karşı bir tutum izliyordu ve müzakereler öncesinde yaptığı açıklamalarla da iktidarı zor durumda bırakıyordu. 'Brüksel ile herhangi bir ticaret anlaşmasının imzalanması 10 yıl sürebilir' sözlerinin ardından zaten bir ayağı çukurdaydı. Gemiden atılmadan önce kendisi atladı."

Referandum sürecinde AB'de kalınmasından yana tavır koyan gazetesi ise haberi "AB üyeliği karşıtlarını kızdıran büyükelçi, istifasını verdi" diyerek okurlarına duyuruyor.

Başbakan yardımcısı Nick Clegg'in açıklamalarına yer veren Guardian, "Clegg, Brexit sürecinde temkinli hareket edilmesi gerektiğini söyleyen yetkililerin baskı altında bırakıldığını söylüyor ve "Bu tutum bir gün AB üyeliği karşıtlarına da zarar verecek. Siz ne kadar 'Dünya düzdür' diye bağırıp çağırsanız da 'Dünya yuvarlaktır' ya da 'Brexit karmaşık bir süreç olacak. Uzun sürecek ve her şey İngiltere'nin çıkarına olmayacak' diyenlerlerin hepsini susturamazsınız'dedi." Yorumunu aktarıyor.

Gazetelerde 39 kişinin hayatını kaybettiği ve IŞİD'in üstlendiği Reina saldırısıyla ilgili analizler de yer almaya devam ediyor.

Bugünkü gazeteler daha çok Reina saldırısının bölgesel anlamda ne tür tehditlerin sinyalini verdiği üzerinde duruyor.

Independent: Brexit görüşmeleri kaosa girdi

Independent'ın baskı verdiyonu I gazetesinde ise Büyükelçi Ivan Rogers'ın Brüksel'le görüşmeleri kaosa sürüklediği yorumu yapılıyor ve "AB karşıtları 'karamsar pesimist' olarak gördükleri Rogers'ın gidişinden memnun" deniyor.

Haberde, Rogers'ın istifası 'şok' olarak yorumlanırken, 'Rogers görevine devam etseydi, AB'den çıkış müzakerelerinde önemli bir rol üstlenecekti" ifadeleri yer alıyor.

gazetesi için bir yazı kaleme alan Con Coughlin ise örgütün Suriye ve Irak'ta yenilgiye uğradıkça Batı için daha büyük bir tehdit haline geleceğini ifade ediyor:

"IŞİD'in devlet kurma amacı güden bir yapıdan küresel bir terör tehdidine doğru evrildiği son İstanbul ve Bağdat saldırılarıyla net biçimde görüldü.

Irak'ta Musul, Suriye'de ise Rakka baskı altında.

2017'de örgütün Suriye ve Irak'taki merkezlerinin ele geçirilmesini hedefleyen askeri harekâtların hız kazanması bekleniyor.

Bu gelişme karşısında IŞİD'in Batı ülkelerinde daha da vahşi saldırılar düzenlemesi riski artmış durumda.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın 'örgüt kimyasal silahlarla sivilleri hedef alan bir saldırı hazırlığında olabilir' sözleri de buna işaret ediyordu.

2017'de bu terör altyapısını çökertmek en az örgütü Suriye ve Irak'ta yenmeye çalışmak kadar öncelikli olmalı. Aksi takdirde Paris, Nice, Berlin ve İstanbul'dakilere benzer yeni saldırılar görme riskimiz yüksek."

gazetesindeyse, Reina saldırısını gerçekleştiren IŞİD üyesinin Orta Asya kökenli olmasının bir tesadüf olmadığı, örgütün Orta Asya ülkelerindeki etkisini artırmaya çalıştığı yorumu yer alıyor.

"Bugüne kadar 2000 ila 4000 Orta Asyalının IŞİD'e katıldığı sanılıyor. Bunların arasında Uygurlar da var, Kazaklar da Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler ve Tacikler de.

"Kırgızistan bir nebze dışarıda tutulursa, bu ülkelerin tümünde baskıcı rejimler var. Hepsi fakir ülkeler ve kırsal bölgelerde derin bir muhafazakarlık hakim.

"Artık militanların ülkelerine dönmeleri son derece zor. Ülkeleri sınırları kapatmış durumda.

"Ancak Türkiye'ye kolayca kalabalığa karışabiliyorlar. Tacikler hariç hepsinin dili Türkçe'ye yakın.

"Gulf State Analytics araştırma şirketinden Theodore Karashik, IŞİD'in Orta Asya konusunda ciddi bir stratejisi olduğunu düşünüyor ve "Türkiye'deki istikrarsızlığı artırıp Orta Asya'da daha fazla destek çekmeye çalışıyorlar. Bu bir militan devşirme girişimi" diyor."