T24 - Musa’yla Sarah aşkını duymayan kalmamıştı. 13 yaşındaki Sarah’la imam nikahıyla evlenerek İngiltere’yi ayağa kaldıran Musa yeni hayatını anlattı: "Oğlum Muhammed’i hiç göremedim. Sarah onu göndermiyor. Sadece internetten görüşüyoruz."







Musa 15 yıldır oğluna hasret “Büyük aşk” 1997’de, 13 yaşındaki İngiliz kızı Sarah’ın ailesiyle birlikte tatil için Alanya’ya gelmesiyle başlamıştı. Kısa sürede evlilik kararı alan küçük aşıklar bütün tepkilere rağmen hayatlarını birleştirmeyi başarmışlar ancak işler hiç de düşündükleri gibi gitmemişti. Musa aşkı uğruna, “Küçük yaştaki kızı alıkoymak” suçundan 28 gün cezaevinde yatmış, 13 yaşındaki Sarah ise İngiliz yöneticiler ve ailesinin baskıları sonucu ülkesine dönmek zorunda kalmıştı. Çiftin beraberliğinden İngiltere’de dünyaya gelen Muhammed ise babasını görmeden büyüdü.



Yıllar sonra her ikisi de evlenen Sarah ve Musa sadece çocukları Muhammed için telefonla görüşüyorlar. Sarah şimdi 28 yaşında. Memleketi Kahramanmaraş’ta yaşayan Musa ise kendi işini kurmuş. Musa bir gün oğlu Muhammed’le yan yana gelebilmenin hayalini kuruyor. Bir dönemin dillere destan aşığı Musa Kömeağaç Sarah’sız hayatını Vatan'a şu sözlerle anlattı:

‘Babası hep destek oldu'



“Muhammed’i doğduğundan beri görmedim, hiç yan yana gelmedik. İnternetten görüntülü olarak konuşuyoruz. Türkçe bilmiyor, sadece “Baba seni seviyorum” diyor. Basında çıkan haberler, İngiltere medyasında yazılıp çizilenlerden dolayı oğlumla hiç yüz yüze gelemedik. Muhammed şu anda 15 yaşında. Oğlumun yanına gidip onu görmeyi çok istiyorum. Türkçe bilmiyor ve yanımda olmadığı için doğal olarak aramızda kopukluk oluyor. O dönemde çıkan olaylar oğlumla benim arama mesafe koydu. Sarah’la da eskisi gibi gergin değiliz, çocuğumuz için görüşmek zorundayız. Ailesi ise bana karşı çok iyiler, hatta süperler. Özellikle babası bana çok destek oldu.”

‘Yeni eşimle mutluyum'



“Sarah çocuk yanında olduğu için durumdan memnun. Yaz tatillerinden yanıma göndermek istemiyor. Çünkü “Muhammed bir daha İngiltere’ye dönmez” endişesi yaşıyor. Sarah da anladığım kadarıyla evlenmiş, yeniden kendi dinine dönmüş. Ama babası Müslüman olmuş, şimdi Ahmet ismini kullanıyor. Ben yeni bir hayat kurdum, İntizar ve Mehmet Ali adında iki çocuğum daha oldu. Yeni eşimle mutluyum. Yaşadıklarımdan haberdar, Sarah ile olan hikayemi hayranlıkla izlemiş. Ben eskiye dönmek istemiyorum. Aşk, vardı, sevgi vardı ama karşılığı bu olmamalıydı. Bunlardan dolayı eski Musa’yı gömdüm. Şimdi hafızamda sadece oğlum Muhammed var. Memleketim Kahramanmaraş’ta elektronik ürünleri üzerine bir dükkan işletiyorum. Çocuklarım ve ailemle çok mutluyum.”