İngiltere'ye net göç 2016'da 248 bine düştü

İngiltere'ye net göç, 2016 yılında 2015'e kıyasla 84 bin düşerek 248 bine geriledi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), bu farkın nedeninin, ülkeyi terk edenlerin sayısının bu dönemde 40 bine yükselmesi olduğunu açıkladı.

2016'da İngiltere'den dışarıya göç edenlerin büyük bölümünü Avrupa Birliği (AB) vatandaşları oluşturdu.

Yıl içinde 117 bin AB vatandaşı ülkeden ayrıldı. Bu rakam, 2015'e kıyasla 31 bin daha fazla.

Net göç, ülkeye dışarıdan bir yıldan fazla süreliğine gelenlerle, ülkeyi bir yıl veya daha fazla süreliğine terk edenler arasındaki fark demek.

Veriler, İngiltere'nin geçen Haziran ayında AB'den çıkış oylaması sonrasındaki belirli bir dönemi de kapsıyor.

Net göçün en fazla düştüğü dönem, AB'ye üyelik oylamasının yapıldığı geçen yılki Haziran ayından sonraki dönem oldu.

İngiltere'den AB'den çıkışı sürecinde hangi düzenlemeleri yapacağına dair belirsizliklerin net göçün düşüşünde payı olduğu düşünülüyor.

Yıl içinde yaklaşık 588 bin kişi İngiltere'ye göç ederken 339 bin kişi ise ülkeden dışarı göç etti.

Ülkeye gelenlerin 250 bini AB vatandaşı, 264 bini AB dışındaki ülkelerin vatandaşı, 74 bini ise İngiliz vatandaşı oldu.

ONS verileri, gelecek ay ülkede yapılacak genel seçimler öncesi yayımlanan son göç istatistikleri oldu.

Muhafazakâr Parti, 2010 yılından bu yana net göçü on binli rakamlara indirmeye çalışıyor.

İşçi Partisi ise seçim beyannamesinde göç konusunda 'adil kurallar ve makul bir göç yönetimi' öneriyor ve hükümet partisinin hedeflerinin gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

Verilere göre 2016'de AB üyesi sekiz ülkeden (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya) İngiltere'ye göç 2015'e kıyasla 25 bin düşerek 48 bin rakamında gerçekleşti.

Bu ülkelerden olup da İngiltere'yi terk edenlerin sayısıysa 16 bin artarak 43 bin oldu.

Dolayısıyla 2004'ten bu yana AB'ye üye olan bu ülkelerin net göçteki payı sadece 5000 olarak gerçekleşti.

Ülkeye göçte en önemli nedeni iş olmaya devam ediyor. Ülkeye çalışmaya gelenlerin sayısı 2015'e kıyasla 33 bin düşerek 275 bine geriledi.

180 bin kişi 2015'le benzer olarak iş bulup ülkeye gelirken, dışarıya gidenler arasında iş bulup ayrılanların sayısı arttı ve 116 bin oldu.

Mart 2017'de biten dönem itibariyle 9634 kişiye iltica ya da farklı tür bir korunma hakkı verildi.

Yine aynı dönemde buna ek olarak 5453 Suriyeli insani koruma sistemine dahil edildi.