İngiltere'ye iltica eden eski Rus casus aniden hastalandı

BBC, 2010 yılında ABD ile Rusya'nın takas ettiği casuslardan biri olan Sergey Skripal'in, İngiltere'de yabancı bir maddeye maruz kalarak hastalandığı bilgisine ulaştı.

Wiltshire'da yaşayan 66 yaşındaki Skripal İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapse mahkum edilmişti. ABD ile Moskova arasındaki casus takası sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay, daha sonra İngiltere'ye uçmuş ve buraya ilticası kabul edilmişti.

Pazar günü Wiltshire polisi 30'lu yaşlarında bir adam ve bir kadının, Salisbury ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bir anda hastalanması üzerine harekete geçti.

Polis suç ihtimali olup olmadığını araştırırken, bu iki kişinin hangi maddeye maruz kaldığı bilinmiyor.

Sergey Skripal İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için Avrupa'da gizli görevlerde bulunmuştu. Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan bu yana İngiltere istihbaratına sızdırdığı bilgiler karşılığında 100 bin dolar para aldığını açıklamıştı.

Şehir merkezinde birçok yer polis kordonuyla çevrelenirken, güvenlik ekipleri koruyucu üniformalarla sokaklardaki olası zararlı maddeyi temizlemeye koyuldu.

BBC'ye konuşan bir görgü tanığı bu iki kişinin "çok güçlü bir şey almış gibi" göründüklerini söyledi ve ekledi:

"Adam elleriyle garip hareketler yapıp gökyüzüne bakıyordu. Ondan daha genç görünen kadın da sanki bayılmış gibi adama yaslanıyordu."

2010 yılında ABD'de tutuklanan 10 Rus ajan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya götürülerek burada Rusya'nın casuslukla suçlayarak hapse mahkum ettiği 4 kişi ile takas edilmişti.

ABD'de Rusya için casusluk yaptıkları söylenen beşi kadın 10 kişinin, Rusya'da casusluk yapmaktan hüküm giyen dört kişinin iadesi karşılığı sınırdışı edilmelerine karar verildi.

Rusya'da suçlarını kabul ettikleri söylenen bu kişilerin adları Igor Sutyagin, Sergei Skripal, Alexander Zaporozhsky ve Gennadiy Vasilenko olarak açıklanmıştı.