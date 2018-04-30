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Dünya

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Sajid Javid oldu

Faruk Zabcı / Londra, 30 Nisan (DHA) – İngiltere gündemini, İçişleri Bakanlığı’na getirilen Pakistanlı bir ailenin oğlu olan Sajid Javid işgal etti

30 Nisan 2018 20:41

Faruk Zabcı / Londra, 30 Nisan (DHA) – İngiltere gündemini, İçişleri Bakanlığı’na getirilen Pakistanlı bir ailenin oğlu olan Sajid Javid işgal etti.
Bir otobüs şoförünün oğlu olan yeni İngiltere Dışişleri Bakanı Sajid’in Başbakan Theresa May’i kurtarmaya yardım etmek için göreve çağrıldığını kapaktan veren Evening Standard gazetesi, Sajid Javid’in ailesinin 1961 yılında Pakistan’dan İngiltere’ye geldiğini duyurdu.
Etnik azınlıktan ilk defa birinin bu kadar yüksek bir mevkiye getirildiğine dikkat çeken gazete, istifa eden Amber Rudd’un yerine gelen Sajid Javid’in dört çocuğu ve eşi Laura ile yaşadığı belirtti.
Evening Stardard haberinde, yeni bakan Sajid Javid’in 2015 yılında İngiliz Müslümanlar Ödülleri\'nde yılın politikacısı seçildiğine dikkat çekildi.
Aile fertleri arasında ilk üniversite eğitimi alan kişi olan Sajid Javid, Exeter Üniversitesi’nde ekonomi politika okuduktan sonra Deutsche Bank’a direktör oldu, 2010 yılında Bromsgrove’dan milletvekili seçildi.
Geçen yıl Haziran ayında Grenfell Yangını sonrası sorunlarıyla ilgilenen Sajid Javid’in babası Abdul’un Pakistan’dan cebinde bir sterlin ile geldiği belirtildi. (Fotoğraflı)

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