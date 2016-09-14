İngiltere'nin Libya müdahalesine parlamentodan sert eleştiri

İngiltere'de bir parlamento raporu, 2011'de İngiltere ve Fransa'nın Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle sonuçlanan askeri müdahalesini sert bir şekilde eleştirdi.

Parlamentonun Dış İlişkiler Komitesi'nin hazırladığı raporda, eski Başbakan David Cameron hava saldırıları için uygun bir stratejiye sahip olmamakla suçlandı.

Raporda, müdahalenin "doğru istihbarata dayanmadığı" ve IŞİD'in Kuzey Afrika'da güçlenmesine yol açtığı da belirtildi.

İngiltere hükümeti ise müdahalenin uluslararası bir karar olduğunu vurguladı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Arap Birliği'nin çağrı müdahale çağrısı yaptığına ve BM Güvenlik Konseyi'nden yetki alındığına dikkat çekti.

İngiltere ve Fransa'nın öncülüğündeki bir uluslararası koalisyon, rejimin Bingazi'deki muhaliflere saldırma tehdidinden sonra Mart 2011'de Muammer Kaddafi'nin güçlerine karşı hava ve füze saldırıları başlatmıştı.

Ancak Kaddafi'nin devrilmesinden sonra Libya, rakip hükümetler arasında şiddet, yüzlerce milis grubunun oluşmasına sahne olurken, IŞİD bu ülkede mevzi kazandı.

Cameron Ocak ayında milletvekillerine yaptığı konuşmada müdahaleyi "Kaddafi Bingazi halkının üzerine gidiyor ve onları sıçanlar gibi öldürmekle tehdit ediyordu" demişti.

Ancak komite hükümetin "sivillere yönelik tehdidin abartıldığını göremediğini" belirtti ve "Kaddafi'nin açıklamalarının bazı yanları seçilerek, dediği doğruymuş gibi kabul edildi" diye de ekledi.

Dış İlişkiler Komitesi, Bingazi'nin güven altına alınmasından sonra, "siyasi seçeneklerin" de bulunduğunu vurguladı.

Komite ayrıca, "isyandaki militan İslamcı yanın" görülemediğini vurguladı.

Dış İlişkiler Komitesi, 2011'in yaz aylarında sivilleri korumak için yapılan kısıtlı müdahalenin, fırsatçı bir rejim değişikliği dönüştüğünü vurguladı.

Komitenin raporunda "Bu politikaya Kaddafi sonrası Libya'yı destekleme ve şekillendirme stratejisi eşlik etmiyordu. Sonuç siyasi ve ekonomik çöküş, milisler arası ve aşiretler arası savaş, insani kriz ve göç krizi, yaygın insan hakları ihlalleri ve Kaddafi rejiminin elindeki silahların bölgeye yayılması ve IŞİD'in Kuzey Afrika'daki büyümesi oldu." denildi.

Raporda ayrıca, Cameron'ın Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki kararlarıyla, uygun bir Libya stratejisi geliştirilmemesinin nihai sorumlusu olduğu vurgulandı.