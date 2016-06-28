İngiltere'nin kredi notu düşürüldü

İngiltere'nin AB'den çıkma kararı alması, kredi derecelendirme kuruluşları

Standard&Poor's (S&P) ve Fitch'i memnun etmedi. S&P, Büyük

Britanya'nın kredi notunu en iyi yüksek seviye olan ve sadece 5 ülkenin sahip olduğu

AAA'dan AA seviyesine çekti.

Brexit referandumundan sonra ülkede ortaya çıkan güvensiz ortam nedeniyle kredi

notunun düşürülmesi kararını aldıklarını açıklayan S&P, "ülkedeki koşulların

daha az öngörülebilir, daha az istikrarlı ve ülkede daha az etkin bir siyaset

bütünlüğünün olduğunu" belirtti. Kuruluş ayrıca AB'den çıkış kararının ülke

ekonomisi ve devlet maliyesinde de etkilerinin olmasını beklediklerini kaydetti.

Benzer bir açıklama yapan Fitch de referandumun güvensizlik yarattığına işaret etti.

İngiltere'nin kredi notunu AA+'dan AA'ya çeken Fitch, ülkedeki ekonomik büyüme

beklentilerini de düşürdü. Daha önce 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 2 büyüme

öngörüsünde bulunan kuruluş, referandum sonrası büyüme beklentisini yüzde 0,9

olarak açıkladı.

"Risk devam ediyor" mesajı

Her iki kredi derecelendirme kuruluşu da ülkedeki negatif görünüme işaret ederek kredi

notunun yeniden düşürülmesinin mümkün olduğu mesajını verdi. İskoçya'nın

bağımsızlığı konusunda yeni bir referandum yapılabileceğine de işaret eden S&P

ve Fitch, bu durumun kredi notuna ilişkin başka riskleri de beraberinde getirdiğini

kaydetti.

ABD'li bir başka kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de geçen

cuma günü

İngiltere'nin kredi notuna ilişkin görünümün negatif olduğuna işaret etmiş, ancak

ülkenin kredi notunu değiştirmemişti. Moody's açıklamasında Brexit kararı nedeniyle

ülkenin ekonomik gelişiminin zarar görebileceği vurgulanmıştı.