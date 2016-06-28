İngiltere'nin kredi notu düşürüldü

İngiltere'nin AB'den çıkma kararı alması, kredi derecelendirme kuruluşları
Standard&Poor's (S&P) ve Fitch'i memnun etmedi. S&P, Büyük
Britanya'nın kredi notunu en iyi yüksek seviye olan ve sadece 5 ülkenin sahip olduğu
AAA'dan AA seviyesine çekti.
Brexit referandumundan sonra ülkede ortaya çıkan güvensiz ortam nedeniyle kredi
notunun düşürülmesi kararını aldıklarını açıklayan S&P, "ülkedeki koşulların
daha az öngörülebilir, daha az istikrarlı ve ülkede daha az etkin bir siyaset
bütünlüğünün olduğunu" belirtti. Kuruluş ayrıca AB'den çıkış kararının ülke
ekonomisi ve devlet maliyesinde de etkilerinin olmasını beklediklerini kaydetti.
Benzer bir açıklama yapan Fitch de referandumun güvensizlik yarattığına işaret etti.
İngiltere'nin kredi notunu AA+'dan AA'ya çeken Fitch, ülkedeki ekonomik büyüme
beklentilerini de düşürdü. Daha önce 2017 ve 2018 yıllarında yüzde 2 büyüme
öngörüsünde bulunan kuruluş, referandum sonrası büyüme beklentisini yüzde 0,9
olarak açıkladı.
"Risk devam ediyor" mesajı
Her iki kredi derecelendirme kuruluşu da ülkedeki negatif görünüme işaret ederek kredi
notunun yeniden düşürülmesinin mümkün olduğu mesajını verdi. İskoçya'nın
bağımsızlığı konusunda yeni bir referandum yapılabileceğine de işaret eden S&P
ve Fitch, bu durumun kredi notuna ilişkin başka riskleri de beraberinde getirdiğini
kaydetti.
ABD'li bir başka kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de geçen
cuma günü
İngiltere'nin kredi notuna ilişkin görünümün negatif olduğuna işaret etmiş, ancak
ülkenin kredi notunu değiştirmemişti. Moody's açıklamasında Brexit kararı nedeniyle
ülkenin ekonomik gelişiminin zarar görebileceği vurgulanmıştı.