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Yaşam

İngiltere'nin kraliçe adayı bir 'onbaşı'

İngiltere'de 2009 güzellik yarışmasını Rachel Christie, bar kavgası yüzünden tacından oldu. Yerini ise bir onbaşı aldı.

08 Kasım 2009 02:00

İngiltere'de yapılan 2009 güzellik yarışmasını kazanarak Güney Afrika'daki Miss World güzellik yarışmasına hak kazanan Rachel Christie, bar kavgası yüzünden tacından oldu.

İşte Kraliçe Onbaşı/Foto Galeri

İngiltere'de bir bar kavgası nedeniyle tacından olan Rachel Christie'nin yerinde Miss World'de bir onbaşı temsil edecek.

İngiltere'nin ilk siyah kraliçesi seçilen 21 yaşındaki Rachel Christie geçtiğimiz hafta bir gece kulübunde Miss Manchester güzeli Sara Beverley Jones'un yüzüne yumrut attığı için tutuklanmış, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Magazin basını olayın üzerine fazla gidince Christie tacını bıraktığını ve yarışmaya katılmayacağını açıkladı.

Yarışmanın organizatörleri de Miss World güzellik yarışmasına ikinci gelen onbaşı Katrina Hodge'un katılacağını açıkladı. "Savaşçı Barbie" lakaplı Katrina Hodge, Irak'ın Basra kentinde görev yapmış, kusursuz yüzü İngiltere Kraliyet Ordusu'nun tanıtım kampanyasında da kullanılmıştı.

İngiltere'de ilk siyahi kraliçe kavga yüzünde tacından olunca bu ülkeyi Miss World güzellik yarışmasında onbaşı Katrina Hodge temsil etmeye hak kazandı.

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