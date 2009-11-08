İngiltere'nin kraliçe adayı bir 'onbaşı'

İngiltere'de bir bar kavgası nedeniyle tacından olan Rachel Christie'nin yerinde Miss World'de bir onbaşı temsil edecek.İngiltere'nin ilk siyah kraliçesi seçilen 21 yaşındaki Rachel Christie geçtiğimiz hafta bir gece kulübunde Miss Manchester güzeli Sara Beverley Jones'un yüzüne yumrut attığı için tutuklanmış, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.Magazin basını olayın üzerine fazla gidince Christie tacını bıraktığını ve yarışmaya katılmayacağını açıkladı.Yarışmanın organizatörleri de Miss World güzellik yarışmasına ikinci gelen onbaşı Katrina Hodge'un katılacağını açıkladı. "Savaşçı Barbie" lakaplı Katrina Hodge, Irak'ın Basra kentinde görev yapmış, kusursuz yüzü İngiltere Kraliyet Ordusu'nun tanıtım kampanyasında da kullanılmıştı.İngiltere'de ilk siyahi kraliçe kavga yüzünde tacından olunca bu ülkeyi Miss World güzellik yarışmasında onbaşı Katrina Hodge temsil etmeye hak kazandı.