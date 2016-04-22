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Kültür-Sanat

İngiltere'nin en zengin şarkıcısı Adele

Adele, son bir yılda servetini 35 milyon sterlin arttırarak 85 milyon sterline yükseltti

22 Nisan 2016 13:10

İngiltere’de The Sunday Times gazetesinin her yıl hazırladığı zenginler listesine göre İngiliz şarkıcı Adele (Adele Laurie Blue Adkins) son bir yılda kişisel servetini 35 milyon sterlin artırarak 85 milyon sterlinlik serveti ile ülkesinin en zengin kadın müzisyeni oldu.
 
TRT Haber'de yer alan habere göre, 27 yaşındaki İngiliz söz yazarı, sarkıcı ve müzisyen Adele son 5 yıldır ülkesindeki en zengin genç müzisyenler listesinde de ilk sırada yer alıyor.
 
Yaklaşık 4 yıl önce ilk albümünü çıkaran Adele, Birleşik Krallık'ın en zengin müzisyenleri listesinde bu yıl Sir Cliff Richard, Gary Barlow ve Kylie Minogue gibi dünyaca ünlü isimleri geride bırakarak 30. sırada yer aldı.
 
Adele son bir yılda ülkesindeki zengin müzisyenler listesinde 13 basamak birden tırmandı. Beatles’in efsanevi üyesi Sir Paul McCartney ise hali hazırda 760 milyon sterlin seviyesindeki servetiyle Birleşik Krallığın en zengin müzisyeni durumunda.
 

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