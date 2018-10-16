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Dünya

İngiltere'nin “En İyi Moda Tasarımcısı” Zeynep Kartal oldu

Celan Sönmez / Londra, 16 Ekim (DHA) -  İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, Manchester’ın en prestijli törenlerinden biri olan MCR Fashion Festival’de “İngiltere’nin En İyi Moda Tasarımcısı” ödülüne layık görüldü

16 Ekim 2018 17:54

Celan Sönmez / Londra, 16 Ekim (DHA) -  İngiltere’de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal, Manchester’ın en prestijli törenlerinden biri olan MCR Fashion Festival’de “İngiltere’nin En İyi Moda Tasarımcısı” ödülüne layık görüldü.
Yıllardır düzenlenen festival kapsamında ilk kez Türk bir tasarımcı ödül almaya hak kazandı.  Etkinlik sonrasında Manchester şehrinin moda elçisi unvanını da alan Kartal, çifte mutluluk yaşadı.
Lady Gaga, Cheryl Cole, Michelle Keegan, Amanda Holden, Elie Goulding ve Tess Daly gibi dünya star’larının tercihi olan tasarımcı Zeynep Kartal, hem İngiltere’de hem de Türkiye’de gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiriyor.

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