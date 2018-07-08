Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 'İngiltere’nin en büyük patronları'nın İngiltere Başbakanı Theresa May'in ABD Başkanı Donald Trump'ı da davet ettiği yemeğe katılmak için gönüllü olmadığını yazdı. Bu isimlerin itibarlarını olumsuz etkileyeceğini üdşündükleri için Trump ile aynı karede görünmekten kaçındığını ifade eden Özkök, CEO’ların yemeğe katılmadıkları takdirde Trump’ın Twitter mesajlarıyla kendilerine savaş açmasından çekindiklerini belirtti. Özkök, "İngiltere’nin en büyük patronlarının başı büyük dertte" diye yazdı.

Özkök, "Bu adamla aynı karede yer almak ister misiniz" başlığıyla (8 Temmuz 2018) yayımlanan yazısında yemeğe katılacak 'büyük patronlar' arasında, "Davetli şirket CEO’ları arasında GlaxoSmithKline gibi bir ilaç devi, Goldman Sachs, Barclays gibi finans devleri, Diageo gibi içecek devi, Airbus gibi havacılık sanayisinin patronları" olduğunu belirtti.

"Bu şirketlerin her biri Amerikan pazarında da iş yapıyor" diyen Özkök, "Anlayacağınız tam iki ateş arasındalar" dedi. "Bir tarafta kamuoyunun, müşterilerinin, kendi çalışanlarının gözünde itibar kaybetmek" olduğunu, öteki tarafta da "ABD Başkanı’nın hışmına uğramanın" yattığını söyleyen Özkök, şunları kaydetti:

"Ama yine de demokrasi ve özgürlük harika bir şey. Daha şimdiden bazı CEO’lar mazeret bildirmişler. Ötekiler de hiç olmazsa kapıda ve içeride fotoğraf çekilmesinin engellenmesini istemişler."