İngiltere'nin en büyük gazeteciler birliği NUJ’dan, 14 Aralık operasyonuna tepki

Dünyanın en büyük ve köklü gazeteciler platformundan biri olan İngiltere Ulusal Gazeteciler Birliği (NUJ), Türkiye’de ifade özgürlüğü ve medyaya yapılan operasyonu protesto etmek için başkent Londra’da Başbakanlık Binası’nın önünde bir araya gelen topluluğu, internet sayfasında manşet haber olarak yayımladı.

Zaman'da yer alan habere göre, 38 bin üyeli İngiliz Gazeteciler Birliği, sene başından itibaren Türkiye’de sosyal medya siteleri ve bağımsız medya kuruluşlarına uygulanan sansüre dikkat çekerek, ülkedeki medya kuruluşlarının hemen hemen yüzde 70’inin hükümet tarafından kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Protestoya katılanlar arasında bulunan İngiltere Ulusal Gazeteciler Birliği temsilcisi Barry White’ın, Türkiye’de ifade özgürlüğü ve gazeteci haklarına yapılan haksızlığa yönelik sözlerine yer verilen haberde, White’ın uygulanan usulsüzlüklere karşı İngiltere hükümetine sessiz kalmaması için çağrıda bulunduğu aktarıldı.