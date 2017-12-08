İngiltere’nin Brexit için ödeyeceği miktarı açıklandı

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Aralık (DHA) – Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmak için ödemesi gereken tutar 35 ile 39 milyar sterlin arasında.

Avrupa Birliği’nin baş müzakerecisi Michel Barnier, gelecekteki Brexit görüşmelerinin en az ilk aşama kadar zor olacağı konusunda uyarıda bulundu.

\"Herkes, AB için pazarlık konusu olmayan hususların ne olduğunu henüz iyi bir şekilde anlamamıştır\" diyerek, AB\'nin gayrimenkul, sosyal hizmet, insan ve sermaye gibi dört ana özgürlük ilkesinde taviz vermenin mümkün olmayacağını tekrarladı.

Ayrıca komisyonun Theresa May\'in kırmızı çizgilerini incelediğini ve Birleşik Krallık’ın tek seçeneğinin 2016 yılında AB\'nin Kanada ile yaptığı anlaşma üzerine modellenen bir serbest ticaret anlaşması olduğuna karar verdiğini söyledi. Bu düzenlemenin, mevcut ekonomik bütünlük açısından büyük bir gerileme yaratacağı bekleniyor.

Avrupa\'daki Birleşik Krallık vatandaşları ve Birleşik Krallık\'taki AB vatandaşları için yapılan kampanyalar, bugünkü anlaşmayı \"çifte felaket\" olarak yorumladı. Avrupa\'daki İngilizler Birliği başkanı Jane Golding şunları söyledi: “Bu anlaşma beklediğimizden daha da kötü. 18 ay süren görüşmeler sonrasında, İngiltere ve AB, 4.5 milyon kişiyi sanki tuzağa düşürdü. Bu, sıradan insanların hayatını ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyecek pis bir pazarlık.”

Golding ayrıca, “Şu anda ikamet hakkımızı elinde tutup tutmadığımız belli değil; aynı zamanda anlaşmaya varılan geçiş dönemi boyunca serbest dolaşıma sahip olacağımız da belli değil - ki çoğumuzun ailesi Avrupa genelinde çalışıyor” dedi.