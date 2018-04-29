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BBC Türkçe

İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği çalışanı ölü bulundu

İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde çalışan Rebecca Dykes, Cumartesi günü Beyrut dışında bir otoyol kenarında ölü bulundu. Yetkililer, Dykes'ın boğularak öldürüldüğünü söylüyor.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde çalışan İngiliz vatandaşı Rebecca Dykes, Cumartesi günü bir otoyol kenarında ölü bulundu.

BBC'ye konuşan Lübnan polisi Dykes'ın boğularak öldürüldüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturma açılırken, Dykes'ın ailesi de yazılı açıklamalarında "Neler olduğunu anlamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz" dedi.

Bu yılın Ocak ayından bu yana İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği'de görevli olan Dykes, İngiliz hükükmetinin Uluslararası Kalkınma Departmanı için çalışıyordu.

BBC'nin Beyrut muhabiri Martin Patience'ın aktardığına göre Rebecca Dykes Cuma gecesi bir iş arkadaşının veda partisi için Beyrut'un popüler eğlence merkezlerinden Gemmayzeh'deydi. Dykes'ın gece yarısı bardan ayrıldığı sırada kaçırıldığı bildiriliyor.

Lübnan polisi ölüm nedeninin tespiti için ikinci bir otopsi yapılacağını duyurdu.

İngiltere'nin Beyrut Büyükelçisi Hugo Shorter, Twitter hesabından paylaştığı mesajda büyükelçilik çalışanlarının ölüm haberiyle 'derinden sarsıldıklarını ve üzgün olduklarını' söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dykes'ın ölümüyle ilgili Lübnanlı yetkililerle iletişim halinde olduklarını duyurdu.

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