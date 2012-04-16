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Yaşam

İngiltere’nin beşinci 'düşmanı' Atatürk

İngiltere'de yapılan oylamada Atatürk, İngiltere'yi en çok zorlayan beşinci lider seçildi

16 Nisan 2012 15:18

İngiltere’de gerçekleştirilen “İngiltere’yi en çok zorlayan komutan” anketinde Mustafa Kemal Atatürk birinci oldu. Fakat taktik oyları ile ülke oyları göz önüne alınınca jüri George Washington’ı birinci sıraya yerleştirdi.
 
İngiliz Askeri Müzesi’nin düzenlediği “İngiltere’yi en çok zorlayan komutan” anketinde “ oyların %40’ını alan Mustafa Kemal Atatürk birinci oldu.

Fakat Türkiye’den gelen oyların artmasıyla ortaya çıkan sonuç jüriyi tatmin etmedi. Ülke ve taktik puanlarının hesaplanmasının ardından ABD’li komutan George Washington birinci ilan edildi.

Chelsea’de gerçekleştirilen ankette listedeki dünya liderlerini tanıtan 40 dakikalık sunumlar yapıldı. Bu sunumların ardından oylamaya geçildi.

Türkiye’deki internet sitelerinin de katılmasıyla Mustafa Kemal Atatürk oyların %40’ını alsa da ikinci hesaplamadan sonra listede beşinci sıraya yerleşti.

“İngiltere’yi en çok zorlayan komutan” anketinde ABD’li Washington’ı İrlandalı siyasi lider Michal Collins izledi. Üçüncü sıraya Fransız komutan Napoleon Bonaparte, dördüncü sıraya ise Alman general Erwin Rommel yerleşti.

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