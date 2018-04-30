İngiltere'nin azınlık gruplara mensup ilk İçişleri Bakanı göreve başladı

İngiltere'de 2. Dünya Savaşı sonrasında başta Karayipler olmak üzere, eski kolonilerden işçi olarak ülkeye gelen göçmenler hakkındaki politikası konusunda parlamentoyu yanılttığının ortaya çıkmasının ardından dün istifa eden Amber Rudd'un yerine Pakistan kökenli İskan, Toplum ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanı Sajid Javid geçti.

Ülkenin azınlık mensubu ilk İçişleri Bakanı olan Javid, Thatcher sevgisiyle tanınıyor

Pakistan kökenli Javid, ülkenin azınlık mensubu ilk içişleri bakanı oldu. Muhafazakar Parti'den 2010'da parlamentoya giren 48 yaşındaki Javid, 2012'den itibaren David Cameron ve Theresa May hükümetlerinde bakanlık ve bakan yardımcılığı görevi yaptı.

2016 referandumunda ülkenin Avrupa Birliği'nde kalması yönünde kampanya yapan Javid oylamadan birkaç ay önce ise kalbinin Brexit'ten yana olduğunu söylemişti.

Pakistan'dan İngiltere gelen babasının bir dönem Bristol'de otobüs şoförlüğü yaptığı Javid aynı zamanda İngiltere'nin eski muhafazakar başbakanı Margaret Thatcher'a olan sevgisiyle de tanınıyor.

Windrush nedir?

Rudd'ı istifa kararına götüren konu, son haftalarda İngiltere gündemine oturmuş olan ve 'Windrush skandalı' olarak anılan gelişmelerdi.

1940'ların ikinci yarısından 1970'li yıllara kadarki dönemde İngiltere'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan işçi açığını kapatmak üzere Britanya Adası'na gelen ve eski İngiliz kolonisi ülkelerin vatandaşları olan kesimlere kısaca 'Windrush nesli' deniyor. Bu nesil adını 1948'de Jamaika ile Trinidad ve Tobago'dan işçileri taşıyan 'MV Empire Windrush' adlı gemiden alıyor.

Javid: En acil görevim Windrush nesline yardım etmek olacak

Javid göreve getirilmesinin ardından yaptığı açıklamada İngiltere'nin göçmen politikasının insalara karşı adil ve saygılı olduğundan emin olacağını söyledi.

Javid " En acil görevim Windrush nesli olarak anılan İngiltere vatandaşlarına yardım etmek ve onların hakettikleri gibi adilce ve nazikçe muamale gördüklerinden emin olmak olacak" dedi.

Başbakan Therasa May'in sözcüsü de Javid'in 'kabinedeki en deneyimli bakanlardan biri olduğunu' söyledi.

Skandal nasıl başlamıştı?

Ülkedeki Windrush tartışması Guardian gazetesinin 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Karayipler'den İngiltere'ye gelen bu kişilerin bazılarının ülkedeki sağlık hizmetinden yararlanamadığını ve ülkedeki ikametleri konusundaki belgeleri sunamadıkları gerekçesiyle sınır dışı edilmekle tehdit edildiklerini haberleştirmesiyle başlamıştı.

Eski İçişleri Bakanı Rudd parlamentonun konuya dair araştırma komisyonu önünde sınır dışı uygulamasında bakanlık içinde sayısal hedefler konulduğuna ilişkin iddialarla ilgili 'bilgisi olmadığını' söyleyerek kendisini savunmuştu. Daha sonra uygulamanın Rudd'un talimatı ve bilgisi çerçevesinde hayata geçirildiği ortaya çıkmıştı. Rudd'un sınır dışı uygulamasındaki sayısal hedefleri Başbakan May'e aktardığı bir mektup da basına sızmıştı.

Bunun üzerinde Rudd hükümetin sınır dışı edilmeleri için hedefler konulup konulmadığına ilişkin olarak 'bilmeden' parlamentoyu yanılttığı gerekçesiyle istifasını açıklamıştı.

Rudd, kasım ayından bu yana May hükümetinden istifa eden 4. bakan olmuştu. Daha önce Savunma Bakanı Michael Fallon, Başbakan Yardımcısı Damian Green ve Eğitim Bakanı Justine Greening istifalarını vermişti.