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BBC Türkçe

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore: Darbe girişiminin arkasında Gülen hareketi var

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore 15 Temmuz darbe girişimi hakkında "Bu darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğunu iyi biliyoruz" dedi ve ekledi: Theresa May bana "Türk hükümetine tam destek verin" emri verdi.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğunu söyledi.

Bugün CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Moore, "Türkiye FETÖ'yü 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olan bir ülke olarak görüyor, İngiltere de böyle görüyor mu?" sorusuna Gülen yapılanmasını bir "terörist örgüt" olarak tanımadıklarını çünkü bunun için belirli bir süreç gerektiğini söyleyerek yanıt verdi ve ekledi:

"Fakat bu önemli değil, bu darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğunu iyi biliyoruz."

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in darbeden yalnızca 2 gün önce göreve başladığını ve bunun yeni hükümetin karşılaştığı ilk uluslararası kriz olduğunu belirten Moore, İngiltere'nin darbe girişiminin ardından Türkiye'nin yanında durduğunu söyledi:

"Başbakan May 13 Temmuz'da göreve başladı fakat çok erken aşamada bana belli emirler verdi: Türk hükümetine tam destek verin. Çünkü bu darbe girişiminin gerçek yüzünü iyi tanıdı."

Moore, İngiltere'nin AB Bakanı Allan Duncan'ın darbeden 4 gün sonra Türkiye'ye Batı ülkelerinden gelen ilk bakan olduğuna da dikkat çekti.

Richard Moore kendisi için "İngiliz derin devletinin adamı" gibi ifadelerin kullanılması hakkına ise "Türk halkı komplo teorilerini çok seviyor. Biz İngiltere olarak Türkiye'yi bölmek istemiyoruz. Bunlar çok saçma iddialar. Güçlü bir Türkiye İngiltere'nin de menfaatleri ile de örtüşüyor" dedi.

Büyükelçi Moore, Türkiye'de insan hakları savunucularının tutuklanmasını ise eleştirdi. "Milletvekilleri, yöneticiler ve en son Uluslararası Af örgütü liderleri tutuklandı. Bu durum bizim için endişe vericidir" diyen Moore, tutuklanan insan hakları savunucuları hakkında savcının hazırladığı iddianameyi okuduğunu ve herhangi bir suç bulamadığını söyledi: "İnşallah yakın gelecekte mahkeme serbest bırakacaktır. Çünkü bu durum Türkiye'ye de zarar veriyor."

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde (Brexit) Türkiye ile İngiltere arasındaki Ankara Anlaşması'na yönelik gelişmeleri de değerlendiren Moore, "Ankara Anlaşması hâlâ geçerli. Müracatları almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Ankara Anlaşması'nın geleceğini bilmiyorum. Brexit konusunda inanılmaz bir çalışmamız var. Belki listenin birinci sırasında değil ama gelecek aylarda Türk yetkililerle görüşeceğiz."

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