İngiltere’nin AB Büyükelçisi istifa etti

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Ivan Rogers istifa etti. Rogers'ın, İngiltere'nin birlikten ayrılma sürecinde (Brexit) önemli bir rol oynaması bekleniyordu.

Rogers, 2013 yılında İngiltere'nin eski başbakanı David Cameron tarafından bu göreve atanmıştı. Görev süresi ise Kasım ayında sona erecekti.

BBC, Aralık ayında Rogers'ın kabinedeki bakanlara AB'yle ayrı bir serbest ticaret anlaşması imzalama sürecinin 10 yıl sürebileceğini söylediğini ortaya çıkarmıştı.

Rogers, bu görüşün AB'deki diğer 27 ülke tarafından da paylaşıldığını söylemişti.

BBC Brüksel muhabiri Kevin Connolly'ye göre, Ivan Rogers ile İngiltere hükümeti arasında bir "senkronizasyon sorunu" vardı.

İstifanın ardından İngiliz hükümetinden bir sözcü "Ivan Rogers, Mart ayında Brexit süreci başlatılmadan önce istifa ederek bu süreci yürütecek büyükelçinin erkenden atanmasına olanak sağladı" dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği ile Mart ayı sonunda Brexit müzakerelerine başlayacaklarını açıklamıştı.

İngiltere hükümetinden gelen açıklama, Ivan Rogers'ın istifasını bürokratik bir meseleymiş gibi sunuyor, yeni büyükelçinin Brexit öncesi göreve ısınması için gerçekleştiğini söylüyor.

Bu doğru olsa da arka planda başka şeyler de var.

Rogers, Brexit'in 10 yıl sürebileceği yönündeki yorumlarının basına sızmasının ardından Aralık ayındaki AB zirvesinde zor anlar yaşamıştı. Hiçbir büyükelçi bu şekilde haber olmayı istemez.

Diğer hükümetlerin Brexit'e yönelik görüşlerini iletme görevi kendisine düştüğünden Rogers'ın İngiliz hükümetindeki Brexit yanlıları tarafından karamsar olarak algılandığına yönelik bir his var Brüksel'de.

Brüksel'deki bir İngiliz kaynak istifayı "Önemli bir danışmanı kaybettik" diye yorumladı.

Rogers'ın yerine kim gelirse gelsin İngiltere'nin modern zamanlardaki en zorlu diplomatik görevlerinden birini üstlenmek zorunda kalacak.

Ivan Rogers'ın istifası İngiltere'de AB'de kalma yanlılarını üzerken ayrılık yanlılarını ise sevindirdi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin eski dışişleri sözcüsü de olan milletvekillerinden Hilary Benn, hükümetten bir an önce yeni bir büyükelçi atamasını isterken, "Bu görev değişimi için daha zor bir dönem olamazdı" dedi.

İktidardaki Muhafazakar Parti'den, eski bakanlardan John Redwood ise Rogers'ın istifasını "bilgece bir karar" olarak değerlendirdi. Redwood, sızan haberlerden sonra büyükelçinin "Brexit'i pek de istemediği" yönünde bir algı oluştuğunu söyledi.di.