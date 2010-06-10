İngiltereli çiftçiler hayvaları böyle korudu

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Kötü hava koşulları hayvanları da perişan etti. Pennywell Çiftliği’nde bakıcılarının yağmurlardan korunması için lastik çizmeler giydirdiği bu yavru domuz da onlardan biriydi ama aynı zamanda özel bakım aldığı için son derece şanslıydı. Özellikle pek çok kuş türü şiddetli yağış altında yiyecek ararken perişan oldu. Dün ülkede sıcaklıkların normale döndüğünün açıklanmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.