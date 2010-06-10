T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İngiltereli çiftçiler hayvaları böyle korudu

İngiltere'de kötü hava koşulları hayvanları da perişan etti.

10 Haziran 2010 03:00

T24 - Önceki gün yağmurla boğuşan sadece Türkiye değildi, İngiltere de sağanak yağmurlarla yaşamın felç olduğu ülkelerdendi.

Hava çok yağmurlu, çizmelerini giydin mi?

Kötü hava koşulları hayvanları da perişan etti. Pennywell Çiftliği’nde bakıcılarının yağmurlardan korunması için lastik çizmeler giydirdiği bu yavru domuz da onlardan biriydi ama aynı zamanda özel bakım aldığı için son derece şanslıydı. Özellikle pek çok kuş türü şiddetli yağış altında yiyecek ararken perişan oldu. Dün ülkede sıcaklıkların normale döndüğünün açıklanmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24