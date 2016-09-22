İngiltere'den Yemen'e insani yardım açıklaması

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel, iç savaşın vurduğu Yemen'e insani yardımı artıracaklarını açıkladı.

BBC'ye konuşan Patel, İngiltere'nin Yemen'e bu yıl fazladan 37 milyon Sterlin insani yardımda bulunacağını, ülkeye toplam yardımın böylece 100 milyon dolara ulaşacağını belirtti.

İngiltere hükümeti Suudi Arabistan'a, Yemen iç savaşında da kullanılan silah satışlarını onaylaması nedeniyle eleştiriliyor.

Hükümet geçen yıl Suudi Arabistan'a 3 milyar değerindeki silah satışını onaylamıştı.

Yemen'de 2014'te hükümetin devrilmesiyle patlak veren iç savaş sürecinde, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bir yıldan fazla süredir Yemen'de isyancılara yönelik hava operasyonları düzenliyor.

İngiltere bu koalisyonu destekliyor.

Bu süreçte 3 binden fazla sivil yaşamını yitirirken milyonlarca Yemenli yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kaldı.

Çatışmalar Orta Doğu'nun en yoksul ülkelerinden Yemen'i açlık sınırına getirdi.

Patel BBC'ye 'ülkede su ve temizlik imkânının olmadığını, sağlık sisteminin krize girdiğini, çocukların öldüğünü, gıda ve barınma ihtiyacının olduğunu' söyledi.

Bu 100 milyon Sterlinlik yardım, İngiltere'yi dünyada en fazla yardımda bulunan ülkeler listesinde dördüncü sıraya yerleştirdi.

BBC diplomasi muhabiri James Landale ise bu insani yardımın bir tezata anlamında geldiğini söyledi.

Landale, "İngiltere bir taraftan Yemen'e daha fazla yardımda bulunuyor ancak diğer taraftan, Suudi Arabistan'a da çok sayıda silah satıyor. Milletvekilleri bu silahların, okulları ve hastaneleri hedef alarak uluslararası insancıl hukuku ihlal eden hava saldırılarında kullanıldığını iddia ediyor."

Hükümetse ısrarla, Suudi Arabistan'a iddia edilen vahşi olayları soruşturması için baskı yaptığını belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Parlamentosu Silah İhracatını Kontrol Komitesi'nin, İngiltere'nin Suudi Arabistan'a sattığı silahların büyük olasılıkla Yemen'de uluslararası hukuka aykırı şekilde kullanıldığını belirterek, silah satışının askıya alınmasını istediği ortaya çıkmıştı.