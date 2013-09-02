İngiltere'den Suriye'ye kimyasal madde ihraç edilmesi tartışma yarattı

İngiliz hükümeti, iki maddenin ihracatı için onay verildiğini doğruladı. Ancak bu ürünlerin Suriye'ye hiç ulaşmadığı söylendi. Ana muhalefet İşçi Partisi milletvekili Thomas Docherty, sözü edilen kimyasal maddelerin ihracatını onaylayan lisansların neden çıkarıldığını ve hangi şirketlere verildiğini ortaya çıkarmak üzere parlamentoya bir önerge sunmayı düşündüğünü söyledi.



BBCTürkçe'de yayımlanan habere göre, Docherty, "Hükümet kimyasal silah yapımında kullanılabilecek maddelerin ihracatına izin vermekle en iyi ihtimalle dikkatsiz, en kötü ihtimalle ise ihmalkâr davranmıştır." dedi.

İskoçya Ulusal Partisi milletvekili Angus Robertson da "İngiltere'nin yaptığı tamamen ikiyüzlülük... Kamuoyu önünde kimyasal silahlara tepki gösteriyor, diğer yandan bu silahların yapımında kullanılacak maddelerin satışını onaylıyor. Konuyu en kısa sürede İngiliz Parlamentosu'nun gündemine taşıyacağım." şeklinde konuştu.

Söz konusu kimyasal maddelerin kimlere satıldığının, neden bu ihracatın yapıldığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyleyen İskoç milletvekili, "İngiltere hükümetinin bu maddelerin kimyasal silah yapımında kullanılabileceğinin farkında olup olmadığını da bilmemiz lazım." dedi.

İskoçya'da yayımlanan Sunday Mail gazetesi, dünkü baskısında, Ocak 2012'de imzalanan anlaşmayla Suriye'ye potasyum florür ve sodyum florür ihracatına izin verildiğini yazmıştı.

Bakanlık'tan açıklama

İhracat lisansını veren bakanlıktan yapılan açıklamada, aluminyum duş ürünleri ve diş macunu üretiminde kullanılmak üzere söz konusu iki maddeye ihracat izni verildiği ancak bu ürünlerin Suriye'ye hiç gönderilmediği belirtilmişti.

Bakanlık, ayrıca, Haziran 2012 itibarıyla -yani AB, Şam yönetimine karşı yeni yaptırımlar açıkladığında- tüm ihracat lisanslarının iptal edildiğini de açıklamıştı.

İngiltere hükümeti, ihracatına izin verilen maddelerin sarin gazı ve benzer kimyasal silahların üretiminde kullanılmış olabileceği iddialarını yalanlıyor.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Şam civarında 21 Ağustos'ta meydana gelen saldırıda sarin gazı kullanıldığını tespit ettiklerini söylemişti. Kerry söz konusu saldırıda 1429 kişinin öldüğünü ifade etmişti.

İngiltere ve ABD, bu saldırıdan Şam yönetimini sorumlu tutuyor. Ancak Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, kimyasal saldırının muhalefet güçleri tarafından düzenlendiğini iddia ediyor.