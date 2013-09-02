İngiltere Çalışma Bakanlığı, Suriye'ye silah yapımında kullanılan kimyasal satımını onaylamış

İngiltere hükümeti, bir yıl önce sarin gazı üretiminde kullanılan iki kimyasal maddenin Suriye'ye ihraç edildiğinin ortaya çıkması üzerine silah kontrolü konusunda çok gevşek davranıldığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

Çalışma Bakanı Vince Cable bugün milletvekillerinin karşısına çıkarak neden bir İngiliz şirketinin altı ay kadar önce, Suriye'de savaşın zirveye çıktığı ve Esad rejiminin kimyasal silah kullanabileceği endişelerinin arttığı bir dönemde bu tür silahların üretiminde kullanılabilecek potasyum florür ve sodyum florür maddelerini bu ülkeye ihraç etmesine izin verildiğiyle ilgili soruları yanıtlayacak.

Bakanlık adı açıklanmayan İngiliz şirketine verilen lisansların Ocak 2012'de verildiğini ancak Temmuz'da Avrupa Birliği yaptırımları yoğunlaştırma kararı aldığında iptal ediliğini, maddelerin ise Suriye'ye daha sonra gönderildiğini ifade ediyor.