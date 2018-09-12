İngiltere'den Mehmet Şimşek'e CEO'luk teklifi

Doğuş Grubu ve Fiba Holding’in İngiltere’de kurduğu yatırım bankası Dome, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e CEO’luk teklif edecek.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre, AKP hükümetlerinde Devlet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı görevi üstlenen Mehmet Şimşek’e Dome’dan CEO’luk teklifi geleceği öğrenildi.

Şimşek’in yanıtı merakla bekleniyor.

Kerim Ülker, haberinde şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bilindiği üzere İngiltere'deki en büyük Türk sermayeli yatırım bankalarından birini geçen yıl Dome Group açmıştı. Dome Group'un açılışına o dönemki unvanlarıyla Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılmış, kurdeleyi Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin ile birlikte kesmişlerdi.

Şimşek'in Ferit Şahenk ve Hüsnü Özyeğin'e ait İngiltere'deki Dome'un teklifine ne yanıt vereceğini bilmiyorum. Ancak hem iç piyasanın hem de küresel finans sisteminin güven duyduğu bir isim olan Mehmet Şimşek'in bu teklife olumlu cevap vermesi durumunda Dome'un yakalayacağı rüzgar oldukça kuvvetli olacağa benziyor."