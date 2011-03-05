İngiltere'den Kaddafi'ye nakit para yardımı!

T24

'Paralar depoda'





41 yıllık rejimine karşı ayaklanan göstericileri paralı askerlerle kanlı şekilde bastıran Libya lideri Muammer Kaddafi’ye para götürmek üzere İngiltere’den yola çıkan ancak Trablus’ta limana giremeyen gemiye İngiltere’ye geri dönüşünde durduruldu. Gemide yapılan aramada konteynırlar içinde 100 milyon sterlin değerinde Libya Dinarı bulundu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:İngiltere’den yola çıkan, ismi açıklanmayan gemi, hafta sonu Trablus Limanı’na demirlenecekti, ancak ülkedeki karışıklardan yüzünden bu gerçekleşmedi. İngiltere’ye dönmek zorunda kalan gemi, ihbar üzerine Sınır Koruma Ajansı gemisinin takibine girdi. Geçen çarşamba günü Harwich Limanı’na getirilen gemide polis inceleme yaptı, koyternırların içinde saklanan 100 milyon sterlin tutarında banknot ele geçirildi.Paralar güvenli bir yere alındı. İçişleri Bakanlığı, para taşıyan geminin BM’nin Libya liderlerine yönelik aldığı yaptırım kararlarını ihlal ettiğini belirtti.İngiliz basınına göre, Libya banknotları, İngiltere’nin kuzeydoğusundaki bir merkezde basılıyor ve burada muhafaza ediliyordu. Kaddafi’nin adamları, geçen hafta 900 milyon Sterlin değerindeki banknotları ülkeden çıkarmaya çalışmış, ancak İngiliz Hazinesi izin vermemişti. Haftasonu da Libya Dinarı’nın ülkeden çıkarılmasını yasaklayan bir ihracat kontrol düzenlenmesi yayınlandı. Ancak Libya Dinarı taşıyan bu geminin yasaktan önce yola çıktığı, Trablus’a yanaşamayınca geri döndüğü belirtiliyor.Kaddafi’nin isyancılara karşı Afrika’dan getirdiği paralı askerleri devreye soktuğu biliniyor.