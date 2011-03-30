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Yaşam

İngiltere'den İstanbul'a bomba geldi!

İngiltere’den Türkiye'ye gönderilen ‘yalancı’ bombanın hiçbir engele takılmadan İstanbul’a ulaşması İngiliz Ulaştırma Bakanlığı’nı kar

30 Mart 2011 03:00

T24- Bir Türk'ün hazırladığı patlamayan 'yalancı' bomba hiçbir engele takılmadan Londra'dan İstanbul'a geldi.

İngiltere’den Türkiye'ye gönderilen ‘yalancı’ bombanın hiçbir engele takılmadan İstanbul’a ulaşması İngiliz Ulaştırma Bakanlığı’nı karıştırdı. Bakanlık, havalimanlarıyla kargo prosedürlerini gözden geçiriyor.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra’da yaşayan 26 yaşında bir Türk’ün pasta kutusuna benzeyen bir paketi UPS kargo firmasıyla İstanbul’a ulaştırılmak üzere bıraktığı, o noktadan itibaren hiçbir aşamada paketin içindekilerin tespit edilip gerekli önlemlerin alınmadığı belirtildi.

Pakette ‘yalancı’ bombada, fünye, kablolar, geri sayımlı saat gibi bir bomba için kimyasallar dışında gereken her şey vardı. Polis olayın terörizm bağlantısı olmadığını açıkladı. ITV kanalının haberine göre paket, 15 gün kadar önce Londra’nın kuzeyindeki Camden semtinde bulunan UPS şubesine teslim edildi.

Güvenlik süreçlerinin sürekli kontrol edildiğini açıklayan Ulaştırma Bakanlığı, olaydan sonra kapsamlı soruşturma başlattı.

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