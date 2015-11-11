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Dünya
Deutsche Welle

İngiltere'den güvenlik boşluğu uyarısı

İngilitere, düşen Rus uçağının kalktığı Şarm El Şeyh havalimanında güvenlik boşluğu olabileceği uyarısında bulundu.

11 Kasım 2015 00:10


İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond Washington ziyaretinde yaptığı açıklamada, Şarm El Şeyh havalimanındaki güvenlik boşluğunun “1998 yılındaki Lockerbie saldırısından sonra bir yolcu uçağına düzenlenmiş ilk bombalı saldırıya sebebiyet vermiş olabileceğini" ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı, uçak düşürebilecek küçük bir bomba tedarik etmenin sorun olmadığını, asıl sorunun, bu bombayı “güvenli olduğu ileri sürülen” bir havalimanına sokmak olduğunu vurguladı. İngiliz Bakan, bu yüzden Şarm El Şeyh'teki havalimanı personelinin soruşturulması gerektiğini söyledi.

Hammond, özellikle Mısırlıları işaret etmek istemediğini, ancak bazı ülkelerde güvenlik personeli arasında eğitim ve motivasyon konusunda sorunlar yaşandığının bilindiğini kaydetti.

İngiliz istihbarat birimleri Rus uçağına bomba yerleştirildiği şüphesi üzerinde duruyor. IŞİD'in Mısır'daki uzantısı Rus uçağını kendilerinin düşürdüğünü iddia etmişti.

Şarm El Şeyh'ten St. Petersburg'a gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra düşen Rus uçağında 224 kişi hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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RusDışişleri Bakanı Philip Hammond WashingtonLockerbieDışişleri BakanıBakanMısırlılarıMısırDeutsche Welle Türkçe AFP/ÇA/HS

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