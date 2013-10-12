İngiltere'den eşcinsel mültecilere: Fotoğraf veya videoyla kanıtla

Ülkelerinde zulme uğradıkları için İngiltere'den iltica talep eden eşcinsel kadın ve erkeklerden cinselliklerini kanıtlamalarının istendiğini söyleyen İngiltere Parlamentosu İçişleri Komisyonu, bu uygulamanın derhal durdurulması çağrısı yaptı.

Milletvekilleri, bazı ender durumlarda göçmenlik bürosu yetkililerine sığınma başvurusu yapan eşcinselleri ''son derece şahsi cinsel faaliyet içinde gösteren'' fotoğraf ve videoların teslim edildiğini söylediler.

İngiltere'ye iltica başvurularını inceleyen parlamento komisyonunun raporu ardından, eşcinsel haklarını savunan Stonewall örgütü uygulamanın ''üzüntü verici'' olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri ise ''yüksek standartları korumak için konuyu izleme altına alma'' sözü verdi.

Türkiye'de de eşcinsellik gerekçesiyle askerlikten muafiyet isteyenlerin benzer bir ''kanıtlama'' sürecine tabi tutulması BBC tarafından haber yapılmıştı.

'Saçma bir şey'

İngiltere parlamentosu komisyonuna göre lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks bireyler (LGBTİ) İngiltere'ye iltica başvuruları esnasında göçmenlik bürosu yetkililerini ikna edebilmek için ''olağanüstü engellerle'' karşı karşıya.

İçişleri Komisyonu Başkanı İşçi Partili Keith Vaz, BBC'ye verdiği mülakatta, ''Bir yargıcın ya da göçmenlik yetkilisinin bir bireyden eşcinsel olduğunu kanıtlamasını istemesi, ne tip filmler seyrettiğini ya da ne gibi şeyler okumaktan hoşlandığını sorması, saçma bir şey.'' dedi.

Keith Vaz, ''İltica başvurusu yapanların cinsellikleri konusunda kendi ifadelerini kabul etmeliyiz. Kanıtlama uygulamasının derhal durdurulması gerek.'' diye konuştu.

İngiltere'ye yapılan iltica başvurularında eşcinselliğin geçerli bir neden olarak değerlendirilişi 2010 yılına dayanıyor.

2010'a değin göçmenlik bürosu, eşcinsel olduğunu söyleyerek sığınma talebinde bulunanlara cinselliklerini saklamak suretiyle zulüm görmeyecekleri yanıtını verebiliyordu. Fakat aynı yıl İngiltere Yüksek Mahkemesi, bir sığınma başvurusunun bu gerekçeyle reddedilişinin BM Mülteci Sözleşmesi'nin ruhuna aykırı olduğuna hükmetti.

Hangi gece kulübü?

Sözleşmede herkesin kendi memleketinde zulüm korkusu olmaksızın ''özgür ve açık şekilde yaşabilmesi gerektiğini'' yazılı.

Yüksek Mahkeme, eşcinsel mültecilerden yana karar alarak, cinselliğin saklanmasının zulüm görmemek için geçerli bir neden sayılamayacağını açıkladı.

Keith Vaz başkanlığındaki komisyon, bu zamandan beri eşcinsel mültecilerin kendilerini yeni bir savaş alanında bulduğunu ve dosyalarının doğruluğunu göçmenlik bürosuna kanıtlamak için ''kaygı verici'' yollara başvurduklarını söylüyor.

Milletvekilleri, LGBTİ bireylerin başvuru dosyalarının değerlendirilişinde aşırı biçimde ''cinselliklerini kanıtlamalarına'' ve anekdotlara yer verilmesini eleştirerek, bilhassa cinsellliğinden dolayı işkence ve zulme uğramış kişilerin böyle bir uygulamadan geçirilmesinin sakıncılarına vurgu yaptı.

Komisyonun göçmenlik bürosuna yönelttiği eleştirileri memnuniyetle karşılayan Stonewall sözcüsü Richard Lane, ''Eşcinsel olmak hangi gece kulüplerine gittiğinle alakalı değil; senin kimliğinin köşe taşlarından biri.'' dedi.

Lane, sığınmacıların eşcinsel olup olmadığını kanıtlamaya çalışmanın göçmenik bürosunun kıymetli vaktinin boşa harcanması olduğunu söylüyor.

BBCTürkçe