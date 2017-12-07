İngiltere'den dönen bilgisayar mühendisi sarımsak ekimine başladı

Mehmet Yücel DURUK/SİİRT, (DHA)- İNGİLTERE\'de eğitim gören bilgisayar mühendisi Uğur Öngün (30), Türkiye\'ye döndükten sonra Siirt\'te sarımsak ekimine başladı. Sarımsak işinin çok zor olduğunu söyleyen Öngün, \"Avrupa\'da araştırmalar yaptım. İlk olarak Aksaray\'da babamın tarlasında gerçekleştirdim ve tuttu. Daha sonra Siirt\'te tanıştığım bir arkadaşım vasıtası ile 200 dönüme sarımsak ekmeye başladım\" dedi.

Siirt merkeze bağlı Eğlence Köyü\'nde kiraladığı 200 dönümlük araziye sarımsak eken Uğur Öngün, İngiltere\'de 18 yıl kaldığını, eğitimini tamamlayarak bilgisayar mühendisi olduğunu, dönünce Aksaray\'ın Acıpınar Köyü\'nde babası ve köylüler için sarımsak ekimine yoğunlaştığını söyledi. Ekimi zor olan sarımsak ile ilgili Avrupa\'da araştırmalar yapan Uğur Öngün, öğrendiği yeni metot ve İspanya\'dan getirttiği ekim makinelerini önce köyünde denediğini, daha sonra tanıştığı Siirtli arkadaşı aracılığı ile Siirt\'te sarımsak ekimine karar verdiğini anlattı. Siirt toprağının çok verimli olduğunu, ilaç kullanılmadığını gördüğünü söyleyen Öngün, şöyle konuştu:

\"İspanya\'dan getirdiğmi makineler sayesinde sarımsak ekimini kolaylaştı. Bu makine olmasa sarımsak ve tohum hazırlama ekmek isteyen bir çiftinin 200 dönümlük arazisine maliyeti 600 lira olacaktı. Ancak, bu makine sayesinde 100 TL\'ye mal ettim. Merkeze bağlı Eğlence köyünde kiraladığım 200 dönüm arazi üzerinde sarımsak ekimine başladım. Bu sarımsakları ekerken çiftçiden ücret almadım ve almayacağım. Bunu tamamen gönüllü yapıyorum. Sadece traktörü kullanan arkadaşa ücret veriyorum. Bu anlamda Aksaray ve Siirt\'i \'kardeş şehir\' ilan ettim. Burada ektiğimi sarımsaklar iyi verim verirse İspanya\'da bulunan mühendisleri Siirt\'e getirmeyi hedefliyorum. Bu mühendisler gelip burada bu verimli toprakları görmesi ve çiftçilerimize daha kaliteli bir eğitim vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çok ileri teknoloji ile tarım yapılan İspanya \'Avrupa\'nın tarım başkentidir.\"

Uğur Öncü, Türkiye\'nin sarımsak ekiminde geride olduğunu anlatırken, \"Sarımsak ekimi zordur. Ancak, bu ileri teknoloji ile bu ekimin daha pratik ve ekonomik olduğunu gözlemledik ve ekimini yaptık. Ben kendi şehrimde ve köyümde ekimi yaptım. Ancak yeterli olmadığını fark ettim. Bana böyle bir teklif gelince hemen Siirt\'e geldim ve ekim için kollarımızı sıvadık. Şu an sarımsağın kilosu 3 liradan satılıyor, zaman zaman fiyat 6- 7 lirayı buluyor. Bunu yaygınlaştırırsak, Çin\'den getirilen sarımsağın üretimini ülkemizde yapacağız; ülke ekonomisi ve çiftçimizi kalkındıracağız\" dedi.

ŞUBE MÜDÜRÜ: ÜLKE VE SİİRT EKONOMİSİNE KATKI SUNAR

Siirt Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Adnan Kozak ise girişimci bir çiftçi tarafından Siirt\'te Türkiye\'de olmayan bir makine getirildiğini ve 200 dönümlük bir arazide sarımsak ekimi yapıldığını söyledi. Kozak, şöyle dedi:

\"İlimizde daha önce 2 veya 3 dönümde ihtiyaç nazarında sarımsak ekimi yapılıyordu. Ancak işçilik maliyetinin yüksek olmasından dolayı çiftçilerimiz sarımsak ekimine uzak kalıyordu. Ama bu pirimatik ekip sayesinde 200 dönümlük alanda sarımsak ekimi gerçekleştirdik. Bunun gerek ülke ekonomisine gerekse Siirt ekonomisine destek sağlayacağını düşünüyoruz. Daha önce bu işlem işçilik ile yapılır ikimde dekara 600 lira gibi bir maliyet çıkarken şu an 100 TL gibi bir maliyet çıkmaktadır. Ülkemizde sarımsak ekiminin yüzde 40\'a yakın ekimini ithal ediyoruz. İlimizde bu kültür gerçekleşir ise bu ithalatın azalacağına bunun yanında ise bizim ihraç edecek bir ülke olacağımızı düşünüyorum.\"



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