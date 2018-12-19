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Dünya

İngiltere'den ABD'ye itiraz: IŞİD yenilmedi

"IŞİD başka aşırılıkçı formlara dönüştü ve tehdit eskisi kadar canlı"

19 Aralık 2018 23:15

ABD Başkanı Donald Trump'ın "IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığını" söyleyip, Suriye'den çekilme kararının Beyaz Saray'dan açıklanmasının ardınan İngiltere’den itiraz geldi. İngiltere Savunma Bakanı Tobias Ellwood, bu açıklamaya karşı olduğunu söyledi.

Ellwood, Twitter hesabından Trump’a “IŞİD başka aşırılıkçı formlara dönüştü ve tehdit eskisi kadar canlı” yanıtını verdi.

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ABDBaşkanıDonald TrumpBeyaz SaraySuriyeİngiltereSavunma BakanıTobias EllwoodIŞİDDEAŞçekilme
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