İngiltere'den ABD'ye itiraz: IŞİD yenilmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın "IŞİD'in Suriye'de yenilgiye uğratıldığını" söyleyip, Suriye'den çekilme kararının Beyaz Saray'dan açıklanmasının ardınan İngiltere’den itiraz geldi. İngiltere Savunma Bakanı Tobias Ellwood, bu açıklamaya karşı olduğunu söyledi.

Ellwood, Twitter hesabından Trump’a “IŞİD başka aşırılıkçı formlara dönüştü ve tehdit eskisi kadar canlı” yanıtını verdi.

I strongly disagree.

It has morphed into other forms of extremism and the threat is very much alive. https://t.co/wrRMTBJ4tX