İngiltere’deki Türkmenlerden Kuzey Irak’daki referanduma sert eleştiri

Gonca Yağcı, Londra, 18 Eylül, (DHA)- İngiltere Türk Dünyası Dayanışma Platformu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)’nin Irak’tan ayrılmayı öngören bağımsızlık referandumunu sert bir dille eleştirerek Türkiye’nin,Türk Devlet ve Topluluklarının bu zorlu şartlarda Irak Türkmenlerine destek çağrısında bulundu.

Platformun başkanı Atilla Abacıoğlu yaptığı açıklamada, Kerkük’ün bir Türkmen şehri olduğu belirterek Türk Dünyası Dayanışma platformu olarak her zaman Irak Türkmenlerinin yanında olduklarını belirtti

Abacıoğlu yaptığı açıklamada şunları kaydetti: ‘’Barzani Amerika’nın, bölgedeki petrol kaynaklarının bekçiliğini yapıyor. Bu nedenle de korunuyor. Eğer, bugünkü AKP Hükümeti, Barzani ile iyi geçinmeye çalışıyor, oldu- bittilere ses çıkaramıyorsa, ya bunu Amerika istediği için yapıyor, ya da bölgedeki ticari ilişkileri yüzünden Türkmenleri feda ediyor. Ve Türkmenleri kaderine terkediyor. Türmenler kadetine terkedilirken. Kuzey Irak’a yerleşen İsrailliler burada hem Peşmergeleri eğitiyor, hem de Barzani’ye taktik veriyorlar.’’

Suriye’deki ve Kuzey Irak’taki gelişen olaylarla tehlikenin boyutu daha da artmış Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin altında yaşama mücadelesi veren Kerkük Türkleri, kendi kaderleri ile baş başa bırakılmıştır.

Bu durumlar karşısında Türkmenler daha zor koşullar altında ayakta durmaya çalışıyor.’’

Abacıoğlu şöyle devam etti: ‘’Bugün Kuzey Irak’ta yaşam mücadelesini veren Türkmenlerin güven ve huzur ortamında olduğunu söylememiz mümkün değildir. Kentteki güvensizliğin sokaklara da yansıdığını görebiliyoruz. Türkmenlerin liderliği yapanların kaçırılması, sokak ortasında infaz edilmesi, çeşitli kazalarla yok edilmesi bu endişeyi, korkuyu daha da artırıyor. Bütün bu yapılanlar karşısında bizim Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız, Muhalefetimiz, Sivil toplum kuruluşlarımız ne yaptılar. Hangi tavrı ortaya koydular?

Türk Dünyası Dayanışma platformu olarak her zaman Irak Türkmenleri kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha bildirir. Türkiyemizin. Türk Devlet ve Topluluklarının bu zorlu şartlarda Irak Türkmenlerine destek çağrısında bulunuyoruz.\"