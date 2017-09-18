İngiltere’deki Türkmenler'den Kuzey Irak’daki referanduma eleştiri

Gonca Yağcı / 18 Eylül, Londra (DHA) - İngiltere Türk Dünyası Dayanışma Platformu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) Irak’tan ayrılmayı öngören bağımsızlık referandumunu eleştirerek, Türkiye’ye ve diğer Türk devlet ve topluluklarına, Irak Türkmenlerine destek çağrısında bulundu.

Platformun Başkanı Atilla Abacıoğlu yaptığı açıklamada, Kerkük’ün bir Türkmen şehri olduğu belirterek, Türk Dünyası Dayanışma platformu olarak her zaman Irak Türkmenleri\'nin yanında olduklarını vurguladı ve ekledi:

\"IKBY Başkanı Mesut Barzani, Amerika’nın, bölgedeki petrol kaynaklarının bekçiliğini yapıyor; bu nedenle de korunuyor.

\"Eğer, bugünkü AKP hükümeti, Barzani ile iyi geçinmeye çalışıyor, oldu- bittilere ses çıkaramıyorsa, ya bunu Amerika istediği için yapıyor, ya da bölgedeki ticari ilişkileri yüzünden Türkmenler\'i feda ediyor ve kaderine terkediyor.

\"Türmenler kaderine terkedilirken; Kuzey Irak’a yerleşen İsrailliler burada hem Peşmergeler\'i eğitiyor, hem de Barzani’ye taktik veriyorlar.

\"Suriye’deki ve Kuzey Irak’taki gelişen olaylarla tehlikenin boyutu daha da artmış Kuzey Irak Bölgesel Yönetiminin altında yaşama mücadelesi veren Kerkük Türkleri, kendi kaderleri ile baş başa bırakıldı.

\"Bu durumlar karşısında Türkmenler daha zor koşullar altında ayakta durmaya çalışıyor.

\"Bugün Kuzey Irak’ta yaşam mücadelesini veren Türkmenlerin güven ve huzur ortamında olduğunu söylememiz mümkün değildir. Kentteki güvensizliğin sokaklara da yansıdığını görebiliyoruz.

\"Türkmenlerin liderliği yapanların kaçırılması, sokak ortasında infaz edilmesi, çeşitli kazalarla yok edilmesi bu endişeyi, korkuyu daha da artırıyor.

\"Bütün bu yapılanlar karşısında bizim Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız, Muhalefetimiz, Sivil toplum kuruluşlarımız ne yaptılar. Hangi tavrı ortaya koydular?

\"Türk Dünyası Dayanışma platformu olarak her zaman Irak Türkmenleri kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha bildirir.

\"Türkiye\'ye, Türk devlet ve topluluklarına bu zorlu şartlarda Irak Türkmenleri\'ne destek çağrısında bulunuyoruz.\" (Fotoğraflı)