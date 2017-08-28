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Dünya

İngiltere’deki Türk Politikacı Nilgün Canver kansere yenik düştü

Gonca Yağcı / 28 Ağustos / Londra (DHA) - İngiltere’de İşçi Partisi’nde uzun yıllar aktif siyaset yapan başarılı Türk siyasetçi Nilgün Canver, kansere yenik düştü

28 Ağustos 2017 15:15

Gonca Yağcı / 28 Ağustos / Londra (DHA) - İngiltere’de İşçi Partisi’nde uzun yıllar aktif siyaset yapan başarılı Türk siyasetçi Nilgün Canver, kansere yenik düştü.
İngiltere İşçi Partisi’nden Haringey Belediye Meclis üyeliği ve Türkiye’nin İşçi Partili Dostları Parlamento Başkanlığı yapan Canver, hayatını kaybetti.
Londra’daki University College of Hospital’de tedavi altına altında olan Canver, bu sabah hayatını haybetti.
Londra’daki Türk toplumunun sevilen ve başarılı isimlerinden biri olan ve aslen Adanalı olan Canver, Londra’nın Haringey ilçesinde 15 yıl boyunca Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.
2010 yılında dönemin İşçi Partili Başbakanı Gordon Brown tarafından Avrupa Birliği Yerel Yönetimler Komitesi’nde İngiltere temsilciliğine atanan politikacı,  2002 ve 2010 yılları arasında Haringey Belediyesi’nde toplum ve güvenlikten sorumlu olan kabineyi yönetti.
Canver’in vefatı Londra’daki Türk toplumu tarafından büyük üzüntüyle karşılanırken, çalışma arkadaşları ve sevenleri sosyal medya üzerinden taziyelerini dile getirdiler.

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