T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İngiltere'deki masonlar: Ayrımcılığa uğruyoruz

İngiltere'deki Masonların lideri, İngiltere Polis Federasyonu eski başkanının masonların emniyet teşkilatındaki reformu engelleyip kadın ve etnik azınlıklardan polislerin yükselişine set çektiği iddialarına karşı bir açıklama yayımladı. Mason lider, "Ayrı

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'deki masonların lideri, ülkedeki üyelerinin emniyet teşkilatı içindeki reformu engelleyip kadın ve etnik azınlıklardan polislerin yükselişine set çektiği iddiaları reddetti.

İngiltere Birleşik Büyük Locası Başkanı Dr. David Staples, 'ayrımcılığa neden olmadıklarını, ayrımcılığa uğradıklarını' söyledi.

gazetesi, görevinden bu hafta ayrılan, İngiltere Polis Federasyonu eski başkanı Steve White'ın Masonlarla ilgili sözlerini, Pazartesi günü ana sayfa manşetten yayımlamıştı.

White 'a açıklamasında, Masonların İngiliz polisi içinde örgütlendiklerinden, polis reformunu engellediklerinden, teşkilat içindeki reformu engelleyip kadın ve etnik azınlıklardan polislerin yükselişine set çektiklerinden şüphelendiğini söylemişti.

Staples, iddialarla ilgili olarak ve diğer İngiliz gazetelerinde yayımlanmak üzere bir mektup yazdı.

Staples açıklamasında şunları söyledi:

"İnsanlar hem kamusal alanda hem de sosyal yaşamda ayrımcılığa maruz kaldıklarında, masonlar onları localarında eşit insanlar olarak bağrına bastı. Bundan çok gurur duyuyoruz. Masonların bugün açıktan ayrımcılığa uğraması ve üyelerimizin birçoğunun bundan dolayı üyeliklerini gizli tutmak zorunda kalması bir utançtır.

"Polis Federasyonu veya başka bir yerdeki bir reformun, masonların örgütlü bir yapısı tarafından engellendiği düşüncesi komiktir. Polislerin ve herhangi bir alandan başka birilerinin Mason olmaması içinse kesinlikle hiçbir neden yoktur.

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2001 ve sonra da 2007 yılında Masonların gizli ya da yasadışı bir örgütlenme olmadığına hükmetmiştir."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MasonlarınPolis FederasyonuMasonBirleşik Büyük Locası Başkanı Dr David StaplesSteve White MasonlarlaPazartesiWhiteStaplesBundanFederasyonuPolislerinHakları Mahkemesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24